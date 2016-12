Die Vermessung des Fußes Einmal gescannt, für alle Zeit gespeichert. (Foto: Uta Wagner für Handelsblatt)

KölnWenn Timo Marks die ganze Fülle der Möglichkeiten demonstrieren will, stellt er seinen Deutschland-Schuh vor sich auf den Tisch: feinstes italienisches Kalbsleder, die Sohle von einem Spezialisten aus Trier, die Schnürsenkel aus Frankreich, die Innenauskleidung aus Deutschland – so weit, so edel. Gänzlich aus dem Rahmen fällt dagegen die Färbung: Die Kappe glänzt rabenschwarz, die Mitte mit Schnürung in einem kräftigen Rot, die Ferse in zartem Beige. Der Schuh in Größe 41, zur Fußball-EM 2016 über den Leisten gezogen, ist ein Einzelstück geblieben. Zu kompliziert, ihn zu putzen, findet Marks. „Da brauchen Sie drei verschiedenfarbige Cremes“, sagt er.

Die...