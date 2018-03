Das Geschäft brummt beim Vorreiter der E-Mobilität. Doch bei Lithium-Ionen-Batterien ist die Firma auf asiatische Lieferanten angewiesen.

Düsseldorf, BerlinDer Jungheinrich-Chef kann schon nachvollziehen, dass Bosch in der vergangenen Woche verkündete, nicht in die Fertigung von Batteriezellen einsteigen zu wollen. „Auch wenn Bosch es sicher von der Größe her am ehesten und auch im Verbund hätte schaffen können, die Batteriezellfertigung nach Europa zu holen“, sagt Hans-Georg Frey.

Der Aufwand scheint selbst den Großen wie Bosch offenbar zu groß. Bislang hat sich nur in Frankreich ein Konsortium mit Siemens um die Total-Tochter Saft zusammengefunden. In sieben Jahren soll es Batteriezellen „made in Europe“ geben. Das ist eine lange Zeit.