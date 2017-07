 On-Running Gründer Olivier Bernhard: Blitzstart hingelegt

Caspar Coppetti, Olivier Bernhard, David Allemann (von links) Die Gründer von On Running haben ehrgeizige Ziele. (Foto: Gerry Nitsch für Handelsblatt)

ZürichOlivier Bernhard war ein Weltklasseläufer, Duathlet und Triathlet – bis er 2005 vom Spitzensport zurücktrat. Den früheren Ironman-Switzerland-Sieger plagten Probleme mit der Achillessehne. Schnell war klar, dass er eine Lösung finden musste, um auch künftig weiterlaufen zu können, ohne sich zu verletzen. Also begann der dreifache Familienvater, an einem neuartigen Schuh zu tüfteln, mit Gartenschläuchen, die er in kleinen Stücken an die Sohle klebte. Sein Schuh sollte Läufer schneller machen und versprach gesünderes Laufen. „Schon nach den ersten Versuchen mit dem Prototyp waren meine Probleme innerhalb weniger Wochen komplett verschwunden“, erzählt der Spitzensportler, der schon 2005 mit einem Schweizer...