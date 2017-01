 Kuhn Maßkonfektion: Expansion nach Maß

Drei Generationen unter einem Dach (v. l.) Hubert, Michael, Alois und Wilhelm Kuhn. (Foto: PR)

SchneebergWer in den kleinen Ort kommt, übersieht es leicht, das kleine, unscheinbare blaue Schild „Kuhn Maßkonfektion“ auf einer Hauswand an der Hauptstraße. Wer dem Wegweiser folgt, landet vor einem schlichten, grauen Betonbau. Hier, in der nordbayerischen Provinz im Odenwald, entstehen Maßanzüge für die Banker in Frankfurt und die Werber in Düsseldorf.

Dass in dem Örtchen Schneeberg, 50 Kilometer südlich von Aschaffenburg gelegen, heute einer der größten Maßkonfektionäre Deutschlands sitzt, liegt an Alois Kuhn. „Ich glaube, ich habe doch einiges richtig gemacht“, sagt der 92-Jährige in der kleinen Firmenzentrale und lächelt.

Kuhn hat als einzige der ehemals vielen Lohnschneidereien der...