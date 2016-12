 Nomos-Chef Roland Schwertner: Automatisch Außenseiter

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Roland Schwertner Will sich bald operativ zurückziehen. (Foto: OSTKREUZ)

BerlinDie Straße entspricht dem Bild, das viele von Berlin haben: große, alte Häuser mit Hinterhöfen, kleine Restaurants und Cafés – und das alles entlang eines Kanals. Hier, mitten in Kreuzberg, hat sich eine Firma aus dem Erzgebirge versteckt: die Uhrenmanufaktur Nomos.

Der Mittelständler stellt in der Hauptstadt aber keine Zeitmesser her. Die Uhrenmanufaktur aus Glashütte bei Dresden hat nur ihr Marketing und Design in ein altes Hinterhofgebäude ausgelagert. Dort hat auch Roland Schwertner sein kleines Büro. „Ich bin hier nur Kunde“, sagt der große, leicht untersetzte Mann im schwarzen Pulli mit ironischem Understatement. „Roland Schwertner. Kunde“ steht denn auch...