 VDMA-Präsident Welcker zur GroKo: „Ein großer Wurf für unser Land bleibt aus“

Carl Martin Welcker Der mittelständische Unternehmer leitet eine Familienfirma in vierter Generation. (Foto: VDMA)

KölnAuf den fast zwei Meter großen Relief-Globus im Eingangsbereich seines Firmensitzes am Kölner Rheinufer ist Carl Martin Welcker sichtlich stolz. „Den habe ich mal direkt von einer Messe mitgenommen“, sagt er und dreht an der großen Weltkugel. die die Welt in den bunten Details ihrer Oberfläche zeigt. Im Besprechungsraum unweit des Elchkopfes, den jemand in den 50er-Jahren hier aufhängen ließ, zieht er erst einmal das Sakko seines Anzugs aus – und legt dann mit Verve los. Bei manchen Themen, die ihn aufregen, ist er kaum zu stoppen.