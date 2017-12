 Olympia: Anice Das erste gebürtige Inderin bei Winterspielen

„Ich kann mir einen Start bei Winterspielen immer noch gar nicht so richtig vorstellen”, meinte die Athletin, die in Mumbay geboren wurde. Schon im ersten Jahr nach ihrer Geburt war sie gemeinsam mit Zwillingsschwester Savida von einem niederländischen Ehepaar adoptiert worden. Über das Schul-Eislaufen in Assen fand sie zum in ihrer neuen Heimat so beliebten Wintersport.

Trotz ihres Sieges über 500 Meter war die Nominierung von Anice Das lange nicht klar, da der Sprint nicht zu den aussichtsreichsten Strecken der niederländischen Eisschnellläuferinnen bei Olympia gehört. Nur zehn Oranje-Athletinnen dürfen im Februar 2018 in Pyeongchang starten, die 500-Meter-Siegerin war im Ranking vorab nur auf Platz 13 eingestuft.

Sie profitierte aber davon, dass vor ihr eingestufte Damen sich gleich auf mehreren Strecken für Olympia qualifizierten. Ireen Wüst, die erfolgreichste Olympionikin der Niederlande, ist gleich auf drei Strecken dabei (1000, 1500 und 3000 Meter) und wird sicher auch in der Team-Verfolgung starten. Marrit Leenstra qualifizierte sich für die 1000 und die 1500 Meter, so dass Anica Das in den Genuss des Olympia-Tickets kommt.

Das Olympia-Ranking des niederländischen Eislauf-Verbandes KNSB (ndl.)