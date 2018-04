 Olympia: IOC setzt Tokio 2020 unter Erfolgsdruck

Das Internationale Olympische Komitee setzt Ausrichter Tokio zwei Jahre vor den Sommerspielen unter Erfolgsdruck.

John Coates ist auch Vorsitzender der Koordinierungskommission für die Spiele 2020. Foto: Shizuo Kambayashi/AP (Foto: dpa) IOC-Vize

Nach den „sehr, sehr, sehr erfolgreichen Winterspielen in Pyeongchang” sei die „Messlatte etwas höher gelegt worden”, sagte John Coates, IOC-Vizepräsident und Vorsitzender der Koordinierungskommission für die Spiele 2020, während einer zweitägigen Inspektion.

„Wir treten in eine Phase ein, in der Fragen von Interessengruppen sehr pragmatisch und sehr eindringlich werden. Insbesondere was die Bereiche Wettkampfstätten, Unterkunft oder Verkehr betreffen”, erklärte Coates. Damit bezog sich der Australier auf die Kritik an den bisherigen Vorbereitungen auf die Sommerspiele 2020 aus dem Kreis der Vereinigung der Weltsportverbände beim Kongress „SportAccord” in der vergangenen Woche in Bangkok.

