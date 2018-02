 Olympia: Rodlerinnen mit Chance auf Olympiasieg - Debüt für Dreßen

Die deutschen Rodlerinnen haben im olympischen Einzel-Wettbewerb in Pyeongchang am Dienstag (11.50 Uhr MEZ) gute Chancen auf einen Doppelerfolg. Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen erlebt bei der alpinen Kombination seine Olympia-Premiere.

Natalie Geisenberger hat vor den beiden abschließenden Durchgängen im Einzel-Wettbewerb die besten Chancen auf Gold. Foto: Tobias Hase (Foto: dpa) Natalie Geisenberger

GOLD-CHANCE: Sotschi-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat vor den beiden abschließenden Durchgängen im olympischen Einzel-Wettbewerb die besten Chancen auf Gold. Doch es könnte sogar einen Doppelerfolg geben. Mit nur 0,120 Sekunden liegt Dajana Eitberger aus Ilmenau dahinter auf Rang zwei. Auch Weltmeisterin und 2010-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner hat als Vierte noch beste Aussichten auf eine vordere Platzierung.

PREMIERE: Aus dem Start in der Abfahrt wurde aufgrund des schlechten Wetters nichts, nun feiert Thomas Dreßen in der alpinen Kombination sein Olympia-Debüt. Allerdings hat der Abfahrtssieger von Kitzbühel in diesem Wettbewerb maximal Außenseiterchancen und müsste wohl den Slalom seines Lebens fahren, um eine Medaille zu erkämpfen. Als Favorit startet ab 3.30 Uhr MEZ der Franzose Alexis Pinturault.

AUSSENSEITER: Ohne Medaillenchancen starten die deutschen Skilangläufer in die klassischen Sprintrennen. Während der Norweger Johannes Kläbo seinen ersten Olympiasieg erkämpfen will, ist Sebastian Eisenlauer der einzige DSV-Starter im Feld der Männer. Bei den Frauen sind Sandra Ringwald, Hanna Kolb, Elisabeth Schicho und Katharina Hennig dabei.

WAS SONST NOCH PASSIERT: Shorttrackerin Anna Seidel aus Dresden hofft über 500 Meter auf eine gute Platzierung, die 1500 Meter bei den Eisschnellläufern finden ganz ohne deutsche Beteiligung statt. Bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs im Curling geht es zwischen Kanada und der Schweiz ebenso um Gold wie bei den Snowboarderinnen in der Halfpipe.

