Schulen bleiben geschlossen, am Flughafen München fallen Flüge aus, der Zugverkehr in NRW ist eingestellt. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Orkanböen und empfiehlt, zuhause zu bleiben. Die Ereignisse im Newsblog.

DüsseldorfVon Westen her zieht Sturmtief „Friederike“ über Deutschland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst rät davon ab, das Haus zu verlassen. Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h werden im Westen der Republik ab dem späten Vormittag, weiter östlich am Nachmittag und am Abend erwartet. In Höhenlagen sind bis zu 160 km/h möglich. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ Fernverkehr auf Schnellbahnstrecke eingestellt +++

Wegen des Sturmtiefs „Friederike“ hat die Bahn den Zugverkehr auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main eingestellt. In Rheinland-Pfalz wurde der Verkehr zudem auf den Linien Mönchengladbach-Koblenz, Wesel-Koblenz und Koblenz-Köln bis auf weiteres gestoppt, wie das Unternehmen mitteilte. Wegen des Sturms drosselte die Bahn in Rheinland-Pfalz auf den anderen Strecken die Höchstgeschwindigkeit im Fernverkehr auf Tempo 140 pro Stunde und im Nahverkehr um 20 Prozent. Die Bahn riet allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren.

+++ Polizei NRW: Kein 110-Notruf bei Sturmschäden +++

Die Polizei NRW weist daraufhin, bei Sturmschäden die Feuerwehr (112) anzurufen und nicht den Polizeinotruf 110 zu blockieren.

Update: Beeinträchtigungen durch Sturm #Friederike! Der Bahnverkehr ist in NRW komplett sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz eingestellt. Die IC- und ICE-Züge in den vom Sturm betroffenen Regionen fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Mehr Infos unter: https://t.co/HS2BmEAV6H — DB Personenverkehr (@DB_Bahn) 18. Januar 2018

Außerdem bittet unter anderem die Polizei Hamm darum, wenn möglich zu Hause zu bleiben:

+++ Zugverkehr in NRW eingestellt +++

Wegen des Sturmtiefs „Friederike“ ist der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagmorgen mit. Betroffen seien sämtliche Verbindungen für den Regional- und auch für den Fernverkehr.

Hochstraße/ Stefanstraße liegt auch ein Baum auf der Straße. Passen Sie weiterhin auf und bleiben Sie im Haus. #Polizei #Hamm #Sturmtief #Friederike pic.twitter.com/7YKww7DWtN — Polizei NRW HAM (@polizei_nrw_ham) 18. Januar 2018

+++ Meteorologe übt Kritik +++

Der prominente Meteorologe Jörg Kachelmann übt auf Twitter scharfe Kritik am deutschen Krisenmanagement. Das der Sturm komme sei lange bekannt, dennoch werde „alles chaotisch wenige Stunden vor Friederike veranstaltet.“

Orkanböen mit #Friederike verlagern sich bald auch rasch nach Niedersachsen (außer Norden) und Nordhessen, dann weiter nach Osten. Die Karten dazu aus dem HD Modell: https://t.co/E2tVzF0v0C #wetter /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 18. Januar 2018

+++ Diese Regionen sind betroffen +++

Das Sturmtief „Friederike“ wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen.

+++ Der Sturm-Ausblick im Video +++

Das Land, in dem man von einem langsam ziehenden Tief überrascht wird und nicht am Tag vor dem Sturm alles in Ruhe organisiert, sondern alles chaotisch wenige Stunden vor #Friederike veranstaltet. https://t.co/3i9YWZptRR — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) 18. Januar 2018

+++ Unwetterwarnung für ganz NRW +++

+++ Schilderbrücke in den Niederlanden umgestürzt +++

+ Update zum #Orkantief #FRIEDERIKE! +



In Rot gewarnten Gebieten ab Donnerstagmorgen #Böen zwischen 100 und 120 km/h. Auf den Bergen drohen noch stärkere #Orkanböen. Es kann zu Behinderungen auf Straßen, Schienen und im Luftverkehr kommen! Warndetails ->https://t.co/OUo1uuC4OX pic.twitter.com/3f4imYKcN7 — Unwetterzentrale (@uwz_de) 17. Januar 2018

+++ Flugausfälle in München, Normalbetrieb in Frankfurt +++

Aufgrund des Sturmtiefs „Friederike“ sind am Münchner Flughafen einige Flüge gestrichen worden. Acht Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden wegen des Sturmtiefs annulliert, wie der Flughafen München am Donnerstagmorgen mitteilte. Darüber hinaus fallen acht Flüge der niederländischen Airline KLM aus, die aufgrund des Wetters in Amsterdam nicht starten. Im Laufe des Tages könnten zudem noch weitere Flugausfälle hinzukommen, sagte ein Sprecher des Flughafens.

Leiden uitkomen is wel eens makkelijker geweest #storm pic.twitter.com/OdzUBLNgLq — Tom Verhoeff (@tomverhoeff) 18. Januar 2018

Vor dem herannahenden Sturmtief „Friederike“ herrscht am Frankfurter Flughafen Regelbetrieb. „Wir haben keine Probleme“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Donnerstag. Am Morgen habe es keine wetterbedingten Ausfälle gegeben. Laut Prognosen soll es auch ein normaler Tag werden. „Wir sind voraussichtlich nicht direkt betroffen“, sagte der Sprecher. Für den Donnerstag seien 1230 Starts und Landungen prognostiziert. 146 000 Passagiere sollen befördert werden.

+++ Hohe Windgeschwindigkeiten +++

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, dass es an diesem Donnerstag in vielen Teilen des Landes Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde geben könnte. In Hochlagen kann es noch heftiger werden – im Harz wird mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern gerechnet. Gefahr droht aber nicht nur durch das Sturmtief, sondern auch durch glatte Straßen. Bereits in der Nacht krachte es in Teilen Niedersachsens „im Minutentakt“, wie die Polizei mitteilte.

Kurz erklärt: Wind - Sturm - Orkan Windstärken Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan). Böen Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen. Stürmischer Wind Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde – gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände. Sturm Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm. Orkane Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

+++ Schule fällt aus +++

Vielerorts fällt der Schulunterricht aus, etwa im Oberharz in Niedersachsen, in Teilen von Mittelhessen und Oberfranken. In Nordrhein-Westfalen, wo für das gesamte Land Unwetterwarnungen ausgegeben wurden, können die Schulen selbst entscheiden, ob sie aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben, wie das Schulministerium mitteilte. In Düsseldorf empfiehlt die Stadt, die Schüler abzuholen, bevor das Sturmtief die Stadt erreicht.

Frühere Stürme, die über Deutschland fegten Xavier „Xavier“, einer der heftigsten Stürme seit Jahrzehnten, zieht im Oktober 2017 über den Norden und Osten Deutschlands hinweg und legt den Verkehr weitgehend lahm. Mindestens sieben Menschen sterben. Niklas „Niklas“ kostet Ende März 2015 mindestens elf Menschenleben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Meteorologen sprechen von einem der stärksten Stürme der vergangenen 30 Jahre. Ela „Ela“ hinterlässt mit Hagel, Starkregen und heftigem Wind im Juni 2014 vor allem in Nordrhein-Westfalen eine Spur der Verwüstung. Bilanz: Schäden in zweistelliger Millionenhöhe und mehrere Tote. Xaver „Xaver“ fegt im Dezember 2013 über Europa hinweg. Hunderttausende sind ohne Strom, Sturmfluten peitschen auf die Nordseeküste. Mindestens zehn Menschen sterben durch den Orkan europaweit. Emma „Emma“ wütet über Europa, bundesweit kommen im März 2008 sieben Menschen ums Leben. In Hamburg entgeht ein Lufthansa-Airbus nur knapp einer Katastrophe, als eine Tragfläche die Landebahn berührt. Kyrill „Kyrill“ sucht Europa im Januar 2007 heim. 47 Menschen sterben, 11 von ihnen in Deutschland. Erstmals in der Geschichte der Bahn steht der Schienenverkehr fast völlig still

+++ Bahn warnt die Fahrgäste +++

Auch die Deutsche Bahn warnt ihre Fahrgäste auf ihrer Internetseite: Im Regional- und Fernverkehr seien Beeinträchtigungen möglich. In NRW führen Regionalzüge der Bahn langsamer, Verspätungen drohten. Die Deutsche Bahn riet Reisendenden via Twitter, sich vorab über mögliche Störungen zu informieren.