Mit schierer Urgewalt hat Hurrikan „Irma“ Florida heimgesucht. Die Daten und Fakten sowie die wichtigsten Ereignisse im Newsblog.

6,3 Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich vor „Irma“ in Sicherheit zu bringen.

„Irma“ war der stärkste je über dem Atlantik gemessene Hurrikan. Sein Auge erreichte die Südspitze Floridas als Sturm der Stärke 4.

Satellitenaufnahmen zeigten die gewaltige Ausdehnung des Sturms - „Irma“ ist viel größer als Deutschland.

127.000 Menschen suchen Schutz in Notunterkünften.

12.000 Flüge weltweit ausgefallen – Flughäfen in Florida bleiben geschlossen

+++ „Irma“ nur noch Kategorie 1 +++

Der Hurrikan „Irma“ hat sich während seines Wegs über das Festland von Florida abgeschwächt. Das nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm auf die niedrigste Hurrikan-Kategorie eins zurück, wie es am frühen Montagmorgen (Ortszeit) bekanntgab. Die Winde hätten sich auf bis zu 135 Stundenkilometer reduziert. Zuvor waren Windgeschwindigkeiten von bis zu 229 Stundenkilometern gemessen worden. Im Laufe des Montags sollte „Irma“ vom Hurrikan zum Tropensturm werden, während der Sturm über Nord-Florida ist. Wie groß die Schäden durch den Hurrikan sind, ist noch völlig unklar.

+++„Die Elemente wenden sich gegen uns“+++

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, warnt vor verheerenden Folgen auch für Europa. „Das Jahr 2017 zeigt uns auf bitterste Weise, warum die Wissenschaft seit Jahrzehnten vor dem Klima-Chaos warnt: Die Elemente Feuer, Wasser und Luft wenden sich nun gegen uns, weil wir den Planeten aus dem Gleichgewicht bringen“, erklärte Schellnhuber am Montag. Viele weitere Wirbelstürme könnten die Menschheit heimsuchen. „Und über Andalusien und Sizilien könnte noch in diesem Jahrhundert die Sahara nach Europa eindringen.“ Zugleich kritisierte er, dass das Thema im Bundestagswahlkampf nahezu völlig ausgeblendet werde.

+++Bis zu 40 Milliarden Dollar Versicherungsschaden+++

Der Hurrikan hat Branchenexperten zufolge hohe Kosten für die Versicherungsbranche verursacht. Die versicherten Schäden in den USA könnten zwischen 20 und 40 Milliarden Dollar liegen, erklärte der Fachdienst Air Worldwide. Die Ratingagentur Moody's und der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück gehen von erheblichen Schäden für die Branche aus. Zu den wichtigsten Rückversicherern für ausschließlich in Florida tätige Sachversicherer zählt Moody's zufolge auch die Allianz. Die Münchener Rück und der Wettbewerber Hannover Rück könnten nach eigener Darstellung dennoch glimpflich davonkommen. Der Marktanteil der Hannover Rück in Florida und Texas liege deutlich unter zwei Prozent, erklärte der Konzern. Die Münchner Rück sei in Florida nicht stark engagiert, hatte Münchener-Rück-Vorstand Torsten Jeworrek am Sonntag gesagt.

+++Pferde finden Schutz im Wohnzimmer+++

Eine Wohngemeinschaft im Okeechobee County in Florida hat zwei Pferde in ihrer Wohnung vor Hurrikan „Irma“ in Sicherheit gebracht. Auf Facebook veröffentlichte eine der Mitbewohnerinnen ein Video, in dem die Pferde in ihrem Wohnzimmer zu sehen sind. Der Zoo in Miami hat einige seiner Tiere in bunkerähnlichen Gebäuden untergebracht. Größere Tiere blieben aber in ihren Gehegen, berichteten amerikanische Medien. Der Zoo hat seine Gehege demnach nach Hurrikan „Andrew“ 1992 für solche Fälle verstärkt.

+++ Nicht nur Südflorida ohne Strom +++

Am Montagmorgen deutscher Zeit sind 3,6 Millionen Haushalte in Florida ohne Strom. Das teilt der Stromversorger Florida Power and Lights auf seiner Homepage mit. Im Landkreis Miami-Dade mit der größten Stadt des Bundesstaats, Miami, sind demnach 858.000 von 1,1 Millionen vom Unternehmen versorgte Kundenanschlüsse ohne Strom. Ausfälle gibt es in allen Distrikten südlich von Tampa und entlang der gesamten Ostküste Floridas.

+++Plünderungen und Wohnungseinbrüche in Florida+++

Diebe haben Berichten zufolge das Chaos durch Hurrikan „Irma“ in mehreren Städten an der Ostküste Floridas genutzt, um Geschäfte zu plündern und in Wohnungen einzubrechen. Viele der Täter seien bewaffnet. In der Stadt Weston wurde nach Angaben verschiedener lokaler Medien ein 17 Jahre alter Dieb von einem Sicherheitsbeamten angeschossen. Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, während sein Komplize direkt verhaftet wurde. Auch bei vielen anderen Vorfällen seien die beobachteten Täter jung oder in Gruppen organisiert gewesen. Nach Angaben des Fernsehsenders NBC wurden am Sonntag mehrere Verdächtige wegen der Plünderungen festgenommen. Der Sender zeigte ein Video von einem Diebstahl, den ein Reporter des Senders demnach selbst beobachtet hatte.

+++Überflutungen im Bankenviertel von Miami+++

Hurrikan „Irma“ hat Überflutungen in der Innenstadt von Miami ausgelöst. Wassermassen wälzten sich durch die Straßen der Altstadt sowie durch das Bankenviertel Brickell, berichtete die ortsansässige Zeitung „Miami Herald“. Auf zahlreichen Bildern und Videos war zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drückten und große Straßen zu reißenden Flüssen machten. Nach Angaben der Zeitung stand das Wasser in den Straßen bereits am Sonntagabend (Ortszeit) rund einen Meter hoch.

+++„Irma“ zieht Floridas Halbinsel aufwärts+++

Das Auge bewegt sich in langsamem Tempo nordwärts und wird voraussichtlich zwischen den beiden Großstädten Tampa und Orlando hindurchziehen, wie der Sender ABC berichtete. In einem Landkreis an der Golfküste Floridas wurden die Polizisten in ihre Wachen zurückgerufen, um nicht selbst verletzt zu werden. Der Sender warnte, es seien keine Einsatzkräfte unterwegs. Die Straßen im Landkreis Sarasota waren mit Trümmern übersät, der Sturm riss Straßenlaternen und Ampeln aus ihrer Verankerung.

Zur Namensgebung von Irma Warum haben Stürme Namen? Stürme haben Namen, damit man sich besser auf sie vorbereiten und sich besser an sie erinnern kann. In den 50er Jahren ursprünglich vom US-Hurrikanzentrum geführt, ist heute die Weltorganisation der Meteorologen (WMO) für die Liste der Namen verantwortlich.

Nach welchen Kriterien werden Namen ausgewählt? Die WMO hat für den Atlantik und den östlichen Nordpazifik sechs solcher Listen, die alle sechs Jahre rollieren. Die Namen sind alphabetisch gelistet, deswegen folgt 2017 „Irma“ auf „Harvey“, folgt „Katia“ auf „Jose“.

Wie heißen die nächsten Stürme? Auch für die nächsten Stürme der laufenden Hurrikansaison über dem Atlantik sind die Namen also bereits festgelegt. Laut US-Hurrikanzentrum werden - oder würden - sie heißen Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince und Whitney.

Welchen Ursprung hat der Name Irma? Für jede Saison sind 21 Namen vorrätig. Sie werden nicht nach bestimmten Vorbildern ausgewählt, sondern sollen in der jeweiligen Region eingängig sein und vertraut klingen. Der Name „Irma“ ist deutschen Ursprungs.

Können Namen immer wiederkehren? Wenn ein Hurrikan besonders verheerend oder tödlich war, streicht die WMO seinen Namen aus den Listen. Das gilt zum Beispiel für Hurrikan „Katrina“ (2005) oder „Matthew“ (2012).

Kann man der WMO Namen vorschlagen? Seit 1979 haben die Stürme nicht mehr nur weibliche Namen. Namen mit den Buchstaben Q, U, X, Y und Z werden nicht vergeben. Es ist nicht möglich, der WMO einen Namen vorzuschlagen.

+++Flughäfen bleiben geschlossen+++

Der internationale Flughafen in Miami bleibt wegen Hurrikan „Irma“ am Montag geschlossen. Am Dienstag sollen nur vereinzelt Flüge abgefertigt werden. Der Fort-Lauderdale-Hollywood-Flughafen teilte auf seiner Internetseite mit, dass es zunächst keine Pläne für eine Wiedereröffnung gebe. Dort waren die letzten Flugzeuge am Freitag gestartet. Der Airport in Orlando hatte am Samstag seinen Betrieb eingestellt, auch der Flughafen in Tampa wurde geschlossen.

+++ Zwei Seekühe gerettet +++

Zwei nach Hurrikan „Irma“ gestrandete Seekühe sind an der Küste Floridas von Anwohnern gerettet worden. Sie seien an die Bucht von Sarasota Bay im Bezirk Manatee County gespült worden, schrieben mehrere Facebook-User und posteten Fotos der Meeressäuger. Ein Nutzer erklärte, die Tiere seien viel zu schwer gewesen, um sie anzuheben und hätten daher lediglich mit Wasser versorgt werden können. Ein anderer gab an, eine Gruppe habe es schließlich geschafft, die Seekühe auf eine Plane zu bringen und sie in tiefere Gewässer zu ziehen.

+++Böe mit 230 Stundenkilometern in Naples gemessen+++

Extrem starke Böen und rasch ansteigendes Wasser: Die Stadt Naples an der Westküste des US-Bundesstaates Florida ist vom Hurrikan „Irma“ stark getroffen worden. Am Flughafen sei eine Böe mit 229 Stundenkilometern gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum am Sonntagabend mit. Zudem stieg der Spiegel des Ozeans vor Naples innerhalb von nur 90 Minuten um mehr als zwei Meter an.

+++Trump sieht Kosten der Schäden von „Irma“ als zweitrangig+++

„Im Augenblick machen wir uns Sorgen über Menschenleben, nicht über Kosten.“

(US-Präsident Donald Trump am Sonntag über das Ausmaß an Schäden durch Hurrikan „Irma“)

+++Trump gibt grünes Licht für Bundeshilfen zugunsten von Florida +++

US-Präsident Donald Trump macht den Weg frei für Bundeshilfen zugunsten des vom Hurrikan "Irma" getroffenen Florida. Damit können sich Bewohner und Unternehmen um Zuschüsse bewerben - etwa für Hausreparaturen oder für vorübergehende Unterkünfte. Zugleich ordnete Trump am Sonntag an, den Bezirken (Counties) mit Bundesmitteln unter die Arme zu greifen. Sie sollen etwa einen Großteil der Gelder erstattet bekommen, die sie für Maßnahmen wie Evakuierungen oder die Beseitigung von Trümmern aufwenden müssen.

+++Betreiber: Fünf Millionen Menschen in Florida ohne Strom+++

Die Stromausfälle in Florida wegen Hurrikan „Irma“ sind deutlich weitreichender und schlimmer als befürchtet. Berichten zufolge werden bis zu fünf Millionen Menschen vorübergehend keinen Strom mehr haben. Das ist fast jeder vierte Einwohner Floridas. Wie die Zeitung „USA Today“ am Sonntag unter Berufung auf ein Krisentreffen der Betreiber berichtete, sind insgesamt 2,5 Millionen Stromanschlüsse betroffen.

+++Irma erreicht Südwesten Floridas+++

Irma hat die Stadt Marco Island erreicht. Der Sturm sei am Sonntag um 15.35 Uhr (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde auf die Insel im Südwesten des US-Staates getroffen, teilte das nationale Hurrikanzentrum in Miami mit. Hurrikans der Kategorie drei erreichen Windgeschwindigkeiten von 178 bis 207 Kilometern pro Stunde. Die Polizeibehörde von Marco Island berichtete allerdings davon, dass es kürzlich Windböen mit einer Stärke von 209 Kilometern die Stunde gegeben habe.

+++ 2,1 Millionen Menschen sind ohne Strom+++

Mehr als 2,1 Millionen Menschen stehen in Florida ohne Strom da. Das teilte das Energieunternehmen Florida Power & Light, das den Großteil des Südens des US-Staates mit Strom beliefert, am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit. Mehr als 845.000 dieser Kunden befänden sich allein im Bezirk Miami-Dade. Duke Energy, der Marktführer in der nördlichen Hälfte von Florida, meldete rund 13.000 Stromausfälle. Die Stromanbieter erklärten, sie hätten zusätzliches Personal im Einsatz, das versuche, die Leitungen wiederherzustellen – sobald die Lage dazu sicher genug sei.

+++Sechs Tornados binnen einer Stunde+++

An der Ostküste Floridas haben sich allein binnen einer Stunde sechs Tornados entwickelt. Das berichtete der nationale Wetterdienst. Mit weiteren Wirbelstürmen müsse gerechnet werden.

+++Hurrikan erreicht Stufe drei+++

Das US-Hurrikanzentrum hat Irma am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf Stufe drei von fünf eingestuft. Die Meteorologen sahen den gewaltigen Sturm die Westküste Floridas hinaufziehen und etwa von der Stadt Fort Myers aus eine nördliche Route nehmen.

Kleine Unwetterkunde: Wind, Sturm oder Hurrikan Hurrikan Je nach Stärke unterscheiden Meteorologen zwischen tropischen Depressionen (schwacher Wind, „Depression“ im Sinne von Tiefdruckgebiet), tropischen Stürmen (mittel) und tropischen Orkanen (stark). Letztere werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt.

Einordnung Ihre Stärke wird nach der von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala eingeteilt. Demnach ist in den USA bei einer maximalen Windgeschwindigkeit unter 63 Stundenkilometern von einem Tropentief die Rede. Bei Tempo 63 bis 118 gilt es als Tropensturm, darüber wird Hurrikanstärke erreicht.

Kategorien Ein Hurrikan der Kategorie 1 reicht bis Tempo 153. Stufe 2 gilt bis 177, Stufe 3 bis 208 und Stufe 4 bis 251 Stundenkilometern. Besonders verheerende Schäden richten Hurrikans der höchsten Kategorie 5 ab einer Windgeschwindigkeit von 252 Kilometern pro Stunde an.

Fortbewegung Hurrikans erzeugen zwar enorme Windgeschwindigkeiten, bewegen sich aber oft nur mit etwa 15 Kilometern in der Stunde vorwärts. Das ist verheerend, weil Niederschläge dann stunden- oder tagelang fast auf dasselbe Gebiet niederprasseln.

Wirbelstürme Oft nehmen Wirbelstürme bei ihrem Zug über das Meer an Stärke zu. Über Land verlieren sie schnell an Kraft, da der Nachschub feuchtwarmer Luftmassen fehlt. Bei Windgeschwindigkeiten unter 120 Stundenkilometern wird ein Hurrikan zu einem Tropensturm herabgestuft.

+++Irma bringt Baukran zum Einsturz+++

Irma hat in Miami einen Baukran zum Einsturz gebracht. Der Wetterdienst in der Metropole berichtete am Sonntag, einer seiner Mitarbeiter habe gefilmt, wie der Arm des Krans abgeknickt sei. Ob dadurch jemand zu Schaden kam, war zunächst unklar. Auf Baustellen auf Irmas Weg durch Florida wurden Baumateralien, Werkzeuge und schweres Gerät entfernt oder festgezurrt, damit sie nicht vom Wind davongetragen wurden. Die Arme der vielen Baukräne in Miami und anderswo konnten aber nicht mehr rechtzeitig abgebaut werden.

+++ 127.000 Menschen suchen Schutz in Notunterkünften+++

In Florida haben seit der Ankunft des Hurrikans bereits 127.000 Menschen Schutz in Notunterkünften gesucht. Sie seien in mehr als 500 verschiedenen Gebäuden untergebracht worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit.

+++Behörden melden erstes Todesopfer+++

Auf den Florida Keys ist laut den Behörden ein Mann ums Leben gekommen. Er soll mit seinem Pickup-Truck im Sturm gegen einen Baum gefahren sein. Mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen sind ohne Strom.

+++Irma erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde+++

Auf den Florida Keys kommt der Hurrikan auf Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde. Nach Angaben von Meteorologen erreichte ein Windstoß auf Big Pine Key weiter östlich 171 Kilometer pro Stunde. Von den Florida Keys dürfte „Irma“ die Westküste des US-Staates Florida entlang gen Norden ziehen.