Absturz von Flug 4U9525 : US-Familie verklagt Germanwings nach Todesflug

Datum: 31.01.2017 10:45 Uhr

Am 24. März 2015 flog der Co-Pilot Andreas L. seine Maschine mit 149 Menschen an Bord absichtlich in einen Berg. Angehörige aus den USA haben nun Klage gegen Lufthansa, Germanwings und United Airlines eingereicht.