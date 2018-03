 Afghanistan: Mindestens drei Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Durch eine Autobombe der Taliban sind in Kabul mindestens drei Menschen getötet worden. Ziel des Anschlags war eine britische Sicherheitsfirma.

Der Sprengstoff detonierte in einem Kleinwagen. (Foto: AP) Kabul

KabulBei der Explosion einer Autobombe in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere seien im Osten der Stadt verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag. Ziel des Anschlags sei eine britische Sicherheitsfirma gewesen. Der in einem Kleinwagen versteckte Sprengstoff sei aber zuvor detoniert. Das Gesundheitsministerium sprach von drei Toten und vier Verletzten.

Die radikalislamischen Taliban beanspruchten die Tat für sich. Ziel sei eine Wagenkolonne ausländischer Ausbilder gewesen. Ein Fahrzeug sei zerstört und dessen Insassen seien alle getötet worden.

In Kabul kommt es trotz vieler Sicherheitsposten immer wieder zu Anschlägen, bei denen oft auch viele Zivilisten sterben.