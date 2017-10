Zerstörtes A380-Triebwerk des Fluges AF66 Einige der Fluggäste schafften es dennoch, Fotos und Videoaufnahmen des explodierten und schwer beschädigten Motors zu machen. (Foto: Reuters)

ParisEin Airbus A380 der französischen Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach in einer Mitteilung vom Samstag von einem „schweren Schaden“ an einem der vier Triebwerke. Die Crew von Flug AF066 setzte daraufhin nach Angaben eines Airline-Sprechers ein „Mayday“ ab und leitete den Großraumflieger zum kleinen Flughafen Goose Bay in Neufundland um.

Das weltgrößte Passagierflugzeug landete um 17.42 Uhr deutscher Zeit sicher auf dem kanadischen Airport, alle 520 Menschen an Bord blieben unversehrt. Passagiere berichteten anschließend von der Explosion des äußersten rechten Triebwerks, der kurz davor ungewöhnliche Geräusche vorausgegangen waren. „Es gab einen lauten Knall, das ganze Flugzeug vibrierte“, berichtete ein 59-Jähriger der „New York Times“.

Beim anschließenden Sinkflug und der Notlandung hätten sich die verängstigten Passagiere „mit weißen Knöcheln“ an ihren Sitzlehnen festgeklammert. Einige der Fluggäste schafften es dennoch, Fotos und Videoaufnahmen des explodierten und schwer beschädigten Motors zu machen, der durch die Explosion die komplette Abdeckung verloren hatte.

Piloten und Kabinencrew seien „perfekt mit diesem schweren Zwischenfall umgegangen“, so Air France. Wie es zu dem Schaden kam, war nach Angaben des Sprechers noch unklar - dies solle nun untersucht werden.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen Airbus 380, der nach Angaben der Flugzeug-Datenbank airfleets.net etwa sieben Jahre alt ist. Das Triebwerk wurde von Engine Alliance hergestellt, ein Gemeinschaftsunternehmen von General Electric und der United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney.