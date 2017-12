Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Explosion in St. Peterburg Ein Polizeifahrzeug steht am Tatort, Polizisten haben das Areal abgeriegelt. (Foto: Reuters)

St. PetersburgBei der Explosion eines Sprengsatzes in einem St. Petersburger Supermarkt sind am Mittwoch nach Angaben von Ermittlern mindestens zehn Menschen verletzt worden. Der Chef des St. Petersburger Büros des Ermittlungskomitees, Alexander Klaus, sagte, die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Das Komitee ist die höchste russischen Ermittlungsbehörde.

Nach dessen Angaben explodierten in einem Bereich des Supermarkts zur Aufbewahrung für Kundentaschen etwa 200 Gramm Sprengstoff und Splitter. Der oder die Täter und ihre Hintermänner waren zunächst nicht bekannt. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Tat am Donnerstag als Akt des Terrorismus. Putin äußerte sich im Kreml bei einer Zeremonie für russische Soldaten, die von ihren Dienst in Syrien zurückgekehrt waren.

Erst vor eineinhalb Wochen hatten Russland und die USA erklärt, sie hätten einen Bombenanschlag in St. Petersburg verhindert. Dem Präsidialamt in Moskau zufolge hatten von der CIA zur Verfügung gestellte Informationen es ermöglicht, die mutmaßlichen Attentäter festzunehmen. Der Anschlag sollte auf die Kasaner Kathedrale im Zentrum von Russlands zweitgrößter Stadt verübt werden.

Der Petersburger Gouverneurssprecher Andrej Kibitow twitterte, den Verletzten gehe es zufriedenstellend. Eine Person sei aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es seien Strafermittlungen eingeleitet worden. Von einem Terrorakt war nicht die Rede, doch das Nationale Anti-Terror-Komitee erklärte, es koordiniere die Fahndung nach Verdächtigen.

Eine Anwohnerin des Supermarkts im nordwestlichen Kalininski-Bezirk, Viktoria Gordejewa, sagte, Passanten hätten sich nach der Explosion ruhig verhalten. „Es gab keine Panik, aber die Leute wollten danach nicht mehr in eine nahe gelegene Drogerie und ein Lebensmittelgeschäft gehen“, sagte sie.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in diesem Monat US-Präsident Donald Trump angerufen und sich für Hinweise des US-Geheimdienstes CIA bedankt, die geholfen hätten, eine Anschlagsserie in St. Petersburg zu verhindern.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte mit, danach seien sieben Verdächtige mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat verhaftet worden. Nach Angaben des Kremls waren Anschläge auf die Petersburger Kasan-Kathedrale und andere vielbesuchte Orte geplant.

Im April waren bei einem Selbstmordanschlag in einer U-Bahn der russischen Metropole 16 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.