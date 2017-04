Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kaum Sprengstoffspuren

Vom Zimmer aus könne auch per Funk die Detonation der drei Sprengkörper ausgelöst worden sein. Allerdings, so heißt es weiter, konnte Ermittlern zufolge der verwendete Sprengstoff noch nicht dem Festgenommenen zugeordnet werden. Die Schwierigkeiten bei den Ermittlungen lägen hier schlicht darin begründet, so die Staatsanwaltschaft, dass der Sprengstoff bei der Explosion komplett verbraucht wurde. Die Ermittler behälfen sich nun etwa mit Bodenproben. Laut „Bild“ verfügt der Verdächtige aber über fundierte Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik, die für den Bau des Zünders benötigt würden.

NRW-Innenminister Ralf Jäger regierte erleichtert auf die Festnahme des Tatverdächtigen für den Anschlag. „Die Festnahme ist eine gute Nachricht für den Fußball“, erklärte der Minister am Freitag. Bei dem Anschlag sei nur wie durch ein Wunder kein Mensch getötet worden. Die Festnahme zeige zudem, wie wichtig es sei, in alle Richtungen zu ermitteln. „Das mutmaßliche Motiv ist verwerflich. Der Mann wollte offenbar aus Habgier morden.“

Vergangene Woche hatten drei Explosionen den Mannschaftsbus Borussia Dortmunds auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco getroffen. Der Spieler Marc Bartra wurde dabei schwer an der Hand verletzt, ein Polizist der Eskorte erlitt ein Knalltrauma. Dem jetzigen Ermittlungsstand zufolge war eine der Bomben so platziert, dass sie nicht ihre volle Verheerungskraft entfalten konnte. Andernfalls hätte der Anschlag durchaus Menschenleben kosten können und auch sollen.

Rund um die Tat waren drei Bekennerschreiben aufgetaucht, die den Verdacht auf islamistische Extremisten, Links- und Rechtsradikale lenken sollten. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass das am Tatort gefundene Schreiben, was die Tat im Namen des IS reklamiert, vom Verdächtigen stammt. Der Anfangsverdacht gegen zwei behördlich bekannte Islamisten zerschlug sich schnell.