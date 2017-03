 Anschlag von London: Wenn tausend Worte mehr sagen als ein Bild

Passantin in London Dieses Foto verbreitete sich in sozialen Netzwerken am Mittwoch. Verfremdungen vom Handelsblatt hinzugefügt.

DüsseldorfBilder lügen nicht. Oder? Was auf einem Foto abgebildet ist, kann so stimmen, muss aber nicht. Denn unabhängig vom Motiv ist die Sichtweise des Betrachters entscheidend für die Wahrnehmung. Das kann wiederum vom Blickwinkel des Fotografen abhängen – aber auch daran liegen, dass eine Momentaufnahme aus dem Kontext gerissen wird.

Nach dem Terroranschlag von London kursiert in den sozialen Netzwerken eine solche Momentaufnahme. Was zu sehen ist? Eine dunkelhäutige Frau mit Kopftuch, ein Telefon in der Hand, die andere Hand an der eigenen Wange. Sie geht an einem der am Boden liegenden Opfers des Anschlags auf der Westminister Bridge vorbei. Das Opfer selbst wird von mehreren Passanten umringt, die erste Hilfe leisten.

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Tweets“, mit Zeilen wie diesen wird das Foto vor allem bei Twitter geteilt, auch im Forum 4Chan finden sich zahlreiche Beiträge. Zusätze: Hashtags wie „#SuicideoftheWest“, also „Selbstmord des Westens“. Gemeinsam ist den Beiträgen der wenigstens unterschwellige Vorwurf, die Frau gehe unbeteiligt an den Verletzten vorbei. Vielfach wird dieser Vorwurf auch konkret ausgesprochen, in den Kommentaren oft gefolgt von rassistischen Ressentiments und Beleidigungen – und entsprechender Gegenrede. Tenor: Eine eingewanderte Muslimin schert sich nicht um das englische Opfer.

Allein, was das Bild genau zeigt, bleibt ohne den Gesamtzusammenhang völlig unklar. Steht die Frau unter Schock? Ist sie Zeugin? Ist sie Parlamentsmitarbeiterin? Sieht sie, dass den Opfern bereits geholfen wird und informiert ihre Familie, dass es ihr gutgeht? Informiert sie sich über die Sicherheitslage? Spricht sie mit Rettungskräften? Ist sie auf dem Weg, um an anderer Stelle zu helfen? Oder geht sie tatsächlich ungerührt an einem Verletzten vorbei?

Viele offene Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Nicht anhand eines einzelnes Bildes, nicht ohne Zeugen, Videoaufnahmen. Und vor allem nicht, ohne die Frau selbst befragt zu haben. Denn auch was sie betrifft, sind alle Mutmaßungen genau das – Mutmaßungen. Der Schluss, dass sie Muslimin ist, ist angesichts des Kopftuchs durchaus zulässig. Doch ist sie in England geboren und aufgewachsen? Selbst, ob die Person am Boden Engländer, Einwanderer oder Tourist ist, geht nicht aus dem Bild hervor. Die englische Premierministerin Theresa May hatte am Donnerstag erklärt, dass sich unter den Opfern des Anschlags auch ein Deutscher, ein Franzose und ein Rumäne befinden.

Weitere Fotos des Tatorts zeigen, dass die Frau mit dem Kopftuch bei weitem nicht die einzige Passantin auf der Brücke ist. Gerade der Fußgängerverkehr geht weiter, auch die Menschen, die sich selbst in Gefahr befunden haben und nicht wissen, ob sie sich immer noch in Gefahr befinden – und der Bereich von Sicherheitskräften auch gesperrt und geräumt wird. Auf anderen Bildern helfen Menschen, auch jene, die vom Phänotyp oberflächlich dem arabischen Kulturraum zugeordnet werden könnten.

Die Beiträge sind im Netz inzwischen tausendfach völlig unreflektiert geteilt. Ein Paradebeispiel dafür, wie sich falsche, oder in diesem Fall: angebliche, Nachrichten verbreiten. Und wofür sie genutzt werden: Propaganda. Der Kontext um das Foto wird konstruiert, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Da die Vorwürfe nach jetzigem Stand jeder Grundlage entbehren, kann dieses strategische Ziel nur Diffamierung lauten, das Schüren rassistischer Klischees und Vorbehalte. So wird eine Wahrheitsebene erzeugt, die eine theoretische Möglichkeit zeigt, aber durch keinerlei Fakten belegt ist.