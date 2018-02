 Antonov der Saratow Airlines: Russisches Passagierflugzeug nahe Moskau abgestürzt

Nach dem Start am Moskauer Flughafen Domodedowo ist eine Maschine der Saratow Airlines vom Radar verschwunden. An Bord waren mehr als 70 Menschen.

MoskauEin russisches Passagierflugzeug mit mehr als 70 Menschen an Bord ist im Gebiet Moskau abgestürzt. Die Maschine der Fluggesellschaft Saratow Airlines vom Typ An-148 sei nach dem Start vom Hauptstadt-Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden, teilte der Zivilschutz am Sonntag der Agentur Tass zufolge mit.

Es seien Trümmerteile sowie mehrere Tote an der Absturzstelle südöstlich von Moskau gefunden worden. Die Ermittlungsbehörde leitete ein Strafverfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Flugsicherheitsvorschriften ein.

Ein Team des Zivilschutzes machte sich rasch auf den Weg zum Absturzort. Auch Verkehrsminister Maxim Sokolow sei unterwegs.

An Bord der Maschine seien 65 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder gewesen, hieß es. Das Flugzeug war demnach unterwegs in die Stadt Orsk nahe der Grenze zu Kasachstan.

Flugzeugabstürze sind in Russland keine Seltenheit. Insgesamt gab es seit 2010 mindestens vier schwere Unglücke ziviler Verkehrsmaschinen mit zusammen mehr als 240 Todesopfern. Der letzte Absturz ereignete sich im März 2016. Damals stürzte eine Boeing 737-800 aus Dubai bei Sturm auf den Flughafen der Millionenstadt Rostow am Don. Die Maschine des Billigfliegers FlyDubai zerschellte in einem Feuerball. Alle 62 Menschen an Bord starben.

Zweieinhalb Jahre zuvor war eine Boeing 737-500 beim Anflug auf die russische Stadt Kasan hart auf der Landebahn aufgeschlagen und in Flammen aufgegangen. Es gibt keine Überlebenden, 50 Menschen sterben.