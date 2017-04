Kein anderer Weg als die Psychiatrie

„Brückenteufel“ nannte ihn daraufhin eine Zeitung. Armer Teufel wäre vielleicht treffender gewesen. Der Tübinger Psychiater Peter Winckler hat sich stundenlang mit dem Mann unterhalten. Das Psychogramm, das er dem Gericht unterbreitet hatte, ist auch am letzten Prozesstag allen bewusst: „Er wusste, was er getan hat. Er ist schuldfähig“, so Wincklers Resümee.

Aber er berichtet auch von Ängsten des Angeklagten, der isoliert auf einem Gartengrundstück außerhalb Heidenheims lebte. Die Polizei und die Richter wollten ihn doch sowieso nur wegsperren, habe er erklärt. „Er rechnet selbst mit lebenslanger Haft.“

Der Steinwurf sei letztlich aus einem diffusen Hass auf die Menschheit erfolgt. Ein ungezielter Akt der Rache an der Gesellschaft, die ihm in seiner Wahrnehmung stets nur feindlich gesinnt sei. Mutter und Vater, früh geschieden, hätten ihn geschlagen, ihn auch seelisch misshandelt. Verschiedene Heime, Bettnässen, Ungehorsam. Immer wieder „Ausraster“, mehrfach Anzeigen wegen Gewalttätigkeit. Meist aber keine Bestrafung - unter Hinweis auf seine seelischen Störungen.

Vor dem Steinwurf habe der Angeschuldigte einen „psychischen Zusammenbruch“ erlitten, so der Gutachter. Auslöser sei Wut darüber gewesen, dass er von mehreren Menschen als Nichtsnutz beleidigt worden sei. Er habe sich betrunken mit einer Mischung aus Blut, Spiritus, Schnaps.

Weder Stimmen noch Geister

Der Psychiater konstatiert bei dem Angeklagten eine ausgeprägte Gefühls-Armut und eine hochgradige Ich-Bezogenheit. Er fühle sich von der Gesellschaft gemobbt, schikaniert, missbraucht, gelegentlich leide er an Wahnvorstellungen.

Bei der Tat habe der Mann aber weder „Stimmen gehört, noch Geister gesehen“, erklärt Richter Ilg. Das Gericht habe eine „Gefährlichkeitsprognose“ erstellen müssen. Dabei sei klar geworden, dass der durchaus intelligente Angeklagte, der sich zum Beispiel auf den Bau von Schusswaffen verstehe, wohl immer wieder zu einer Gefahr für andere werden könnte.

Da habe es dann keinen anderen Weg mehr gegeben, als den in die Psychiatrie, so Richter Ilg. Doch was wird dort geschehen? „Wenn ihr mich zu den Psychos steckt“, hatte der Steinewerfer dem Psychiater Winckler in den Block diktiert, „dann werde ich denen Sachen beibringen, da werdet ihr euch wundern.“