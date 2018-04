Attentat in Altstadt Motiv für die Todesfahrt von Münster weiterhin unklar

Die Ermittler haben noch kein Motiv für die Fahrt eines Mannes in eine Menschenmenge in Münster mit zwei Todesopfern. Weitere Opfer schweben in Lebensgefahr.

Am frühen Sonntagmorgen wurde das Tatfahrzeug abgeschleppt. (Foto: dpa) Todesfahrt in Münster

Münster/DüsseldorfDie Ermittler tappen bei dem Motiv für die Todesfahrt eines Deutschen in eine Menschenmenge in der Altstadt von Münster noch im Dunklen. „Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt“, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag in Münster mit.

NRW-Innenminister Herbert Reul hatte zuvor gesagt: „Es spricht nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt.“ Sicherheitskreisen zufolge ist der mutmaßliche Täter psychisch krank. Darauf deute vieles hin. Zuvor war ein Attentat nicht ausgeschlossen worden.

„Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus Münster“, führte Botzenhardt aus. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ stammt der Täter aus Olsberg im Sauerland. Er habe schon lange in Münster nahe des Tatorts gelebt.

Der Mann war am Samstagnachmittag mit seinem Kleinbus in eine Menschenmenge vor dem beliebten Traditionslokal „Großer Kiepenkerl“ gefahren. Dabei seien eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis Borken getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Zustand der lebensgefährlich verletzten Opfer hat sich nach Angaben der Polizei über Nacht nicht verändert. Wie viele der insgesamt mehr als 20 Opfer in Lebensgefahr schweben, sagt die Polizei weiterhin nicht.

Der Täter hatte sich unmittelbar nach der Tat erschossen.

Bei der Untersuchung des Tatfahrzeuges fanden die Beamten den Angaben zufolge neben der bereits sichergestellten Tatwaffe noch eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend sogenannter Polenböller in dem Campingbus. Zudem sei die Wohnung des mutmaßlichen Tatverdächtigen durchsucht und dabei seien unter anderem weitere Polenböller und eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole sichergestellt worden.

Unmittelbar nach der Amokfahrt hatten sich die Einsatzkräfte dem Campingbus mit großer Vorsicht genähert, da Beamte Drähte sahen, die ins nicht einsehbare Fahrzeuginnere führten. Experten des Landeskriminalamts aus Düsseldorf hätten dann das Fahrzeug auf mögliche Gefahren ausgiebig untersucht und letztlich Entwarnung gegeben, hieß es weiter. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Kleinbus abgeschleppt.

Am Sonntagmittag wollen sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gemeinsam mit Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) über den Stand der Ermittlungen informieren. Möglicherweise werden beide mit weiteren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen.

Die Polizei lobte das besonnene Verhalten der Menschen. „Die Polizei konnte die notwendigen Maßnahmen schnell und reibungslos treffen“, erklärte der Einsatzleiter, Polizeidirektor Martin Fischer. „Alle haben sich vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen.“

Das Bundeskriminalamt richtete im Internet für Zeugen ein Hinweisportal ein. Nach Angaben der Polizei laufen inzwischen viele Hinweise ein.

„Allein die Tatortaufnahme wird viel Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Fischer zum Stand der Untersuchungen. „Wir brauchen Zeit, die Spuren auszuwerten und die Ergebnisse der Ermittlungen zusammenzuführen.“ Auch am Sonntag sei deshalb mit Behinderungen in Münsters Innenstadt zu rechnen.

Im Paulus-Dom in Münster gibt es am Sonntagabend einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, den Bischof Felix Genn leiten will.