 Australien: Riesenkrokodil tötet Mann

Riesenkrokodil Ein Reptil wie dieses soll einen Mann in Australien getötet haben, als er einen Fluss durchqueren wollte. (Foto: dpa - picture-alliance)

SydneyEin gut drei Meter langes Krokodil soll in Australien einen Mann angefallen und getötet haben. Das Opfer habe am Donnerstag zusammen mit zwei Frauen versucht, den East Alligator River im Kakadu-Nationalpark zu Fuß zu durchqueren, teilte die Polizei am Freitag mit. Die drei hätten dafür das sogenannte Cahill's Crossing gewählt – eine Furt im Fluss, an der sich besonders viele Krokodile tummeln.

Während es die zwei Frauen sicher ans andere Ufer geschafft hätten, sei der Mann verschwunden. Parkaufseher und Polizisten fanden seinen leblosen Körper den Angaben nach erst nach einer aufwendigen Suche zwei Kilometer flussabwärts neben dem riesigen Krokodil. Das 3,3 Meter lange Reptil wurde sofort getötet. Wie der Mann genau starb, blieb zunächst unklar.

Die Flussüberquerung am Cahill's Crossing ist der einzige Weg ins Arnhemland, ein Siedlungsgebiet der Aborigines. Nach Berichten von lokalen Medien haben die Ureinwohner den Bau einer Brücke über die gefährliche Stelle bislang abgelehnt – aus Furcht, dass dann zu viele Fremde in ihr Gebiet kommen könnten.