Auszeichnung Parteikollegen schlagen US-Präsident Trump für Friedensnobelpreis vor

18 Republikaner haben Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Der Grund: Seine diplomatischen Bemühungen in der Nordkorea-Krise.

Wegen seinem Beitrag zum Abbau der Spannungen mit Nordkorea halten einige republikanische Abgeordnete den US-Präsidenten für einen guten Anwärter für den Friedensnobelpreis. (Foto: AP) Donald Trump

WashingtonRepublikanische Abgeordnete des amerikanischen Repräsentantenhauses haben US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. In einem Brief an das norwegische Nobelpreiskomitee begründeten die 18 Republikaner um den Abgeordneten Luke Messer ihren Vorschlag mit Trumps Beitrag zum Abbau der Spannungen mit Nordkorea.

Bereits vor dem noch in diesem Monat oder im Juni geplanten Gipfeltreffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zeige sich, dass Trumps Politik der Sanktionen und des „Friedens durch Stärke“ wirke und Pjöngjang an den Verhandlungstisch bringe.

Ein Gipfeltreffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In war am Freitag mit einer gemeinsamen Erklärung zu Ende gegangen, in der der Wunsch nach einem Friedensschluss noch in diesem Jahr und der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel ausgedrückt wurde.

Konkret vereinbart ist noch nichts; insbesondere ist noch nicht abzusehen, ob und wie Nordkorea auf seine Atomwaffen verzichten wird. Bereits am Samstag hatten Anhänger Trumps auf einer Kundgebung in Michigan lautstark „Nobel“ gerufen, als der Präsident auf Nordkorea zu sprechen kam.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.