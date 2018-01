 Baby-Rekord auf Helgoland: Kegelrobben vermehren sich prächtig

Einbalsamiert

Rund zwei Jahre nach ihrem Tod wird die vermutlich mehr als 100 Jahre alt gewordene Riesenschildkröte „Lonesome George“ – auf dem Foto noch zu Lebzeiten – einbalsamiert in New York präsentiert. Die Präparation des Körpers des „einsamen Georges“ sei abgeschlossen, teilte das American Museum of Natural History mit. Das Tier sei nun so zu sehen, „wie es im Leben ausgesehen hat, mit einer Position, die verdeutlicht, welche Größe George erreichen konnte, wenn er seinen Hals und seine Beine ausgestreckt hat“. Ab dem 18. September soll das Exponat rund drei Monate lang in dem New Yorker Naturkundemuseum zu sehen sein und danach in sein Heimatland Ecuador zurückkehren.