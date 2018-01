 Bad Honnef: Bahnhof wird wegen Hochwassers nicht angefahren

Hochwasser am Rhein Der Bahnhof in Bad Honnef ist gesperrt (Symbolbild). (Foto: dpa)

Bad HonnefDie Züge der Deutschen Bahn halten wegen des Hochwassers am Rhein derzeit nicht am Bahnhof Bad Honnef. Dort sei eine Unterführung überschwemmt, teilte die Bahn am Montagmorgen mit. Deswegen hielten der Regionalexpress der Linie 8 und die Regionalbahn der Linie 27 seit Sonntagabend nicht an der Station. Fahrgäste, die nach Bad Honnef wollen, können einen Ersatzverkehr nutzen.

Der Bahnhof in Bad Honnef ist nach Angaben eines Bahnsprechers der einzige in Nordrhein-Westfalen, der wegen des Hochwassers gesperrt werden musste. Das Wasser werde derzeit abgepumpt. Man hoffe, dass der Bahnhof am Montagnachmittag wieder freigegeben werden könne.