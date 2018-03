Bali Deutschem droht Todesstrafe

Ein Deutscher wollte offenbar Drogen auf die indonesische Insel Bali schmuggeln. In Indonesien droht ihm dafür nun schlimmstenfalls die Todesstrafe.

Der deutsche und der britische Tatverdächtige werden zu einer Pressekonferenz eskortiert. (Foto: AFP) Mutmaßlicher Drogenschmuggel

BaliEin Deutscher und ein Brite sind auf der indonesischen Ferieninsel Bali wegen versuchten Drogenschmuggels festgenommen worden. Die beiden seien Ende Januar am Flughafen Ngurah Rai festgesetzt worden, sagte der Leiter der zuständigen Zollbehörde, Himawan Indarjono, am Donnerstag.

Der Deutsche, der am 26. Januar auf Bali eingetroffen sei, sei im Besitz von sieben Gramm Heroin, 0,2 Gramm Amphetamin und 15,3 Gramm Morphin gewesen, sagte ein anderer Vertreter des Zolls, Husni Syaiful. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm nun schlimmstenfalls die Todesstrafe sowie eine Strafzahlung in Höhe von umgerechnet bis zu 600.000 Euro.

Zollbeamte hätten bei dem am 24. Januar eingereisten Briten eine Flasche mit 655 Valium-Tabletten sichergestellt, was über den persönlichen Gebrauch hinausgehe, sagte Indarjono. Er habe die Tabletten bei der Einreise nicht deklariert und könnte zu bis zu zehn Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 18.000 Euro verurteilt werden.

Indonesien ist für seine überaus strengen Drogengesetze bekannt. Unter dem seit Oktober 2014 regierenden Präsidenten Joko Widodo wurden bislang 18 Verurteilte, darunter hauptsächlich Ausländer, hingerichtet. Im Todestrakt sitzen momentan mehr als 150 Menschen, die meisten von ihnen wegen Drogenvergehen. Rund ein Drittel von ihnen stammt aus dem Ausland.