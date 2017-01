 Bombenexplosionen: Fünf Tote an nigerianischer Universität

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Terror Soldaten in Maiduguri: In der nigerianischen Stadt kam es schon häufiger zu Anschlägen. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

MaiduguriBei einem Bombenangriff auf die Universität der nordnigerianischen Millionenstadt Maiduguri sind am Montag mindestens fünf Menschen getötet worden. Ein erster Sprengsatz sei am Morgen in der Hochschul-Moschee explodiert, als Professoren dort gerade das Morgengebet gesprochen hätten, berichtete ein Student.

Laut Polizeichef Damian Chukwu wurden dabei fünf Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Ein Hochschulmitarbeiter sagte, dass eine zweite Bombe an einem Eingangstor detoniert sei.

Es war unklar, ob es bei der zweiten Explosion ebenfalls Tote gegeben hatte. Ebenfalls unbekannt war, ob sich Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hatten oder es sich um abgelegte Sprengsätze gehandelt hat.

Maiduguri ist etliche Male ins Visier der Terrorgruppe Boko Haram geraten. Der Angriff vom Montagmorgen stellte jedoch den ersten auf die Universität dar, der Boko Haram angelastet wird. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari hatte im Dezember erklärt, die Extremistengruppe sei zerschlagen worden.