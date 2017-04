 Borussia Dortmund: Dortmund-Attentäter wollte BVB-Aktie in die Knie zwingen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anschlag in Dortmund Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst, das Motiv scheint unglaublich. (Foto: Reuters)

DüsseldorfSpezialkräfte der GSG9 haben am Freitagmorgen einen 28-Jährigen festgenommen, der vor anderthalb Wochen einen Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt haben soll. Das berichten „Spiegel Online“, die „Bild“-Zeitung sowie NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag. Die Festnahme ist inzwischen bestätigt: Laut Mitteilung der Generalbundesanwaltschaft wird dem Mann versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Durchsuchungen richteten sich gegen vier verschiedene Objekte in Baden-Württemberg.

Den Ermittlern zufolge hatte Sergej W. aus dem Raum Tübingen Geldgier als Motiv. Die Geldwäscheanzeige einer Bank und ein Hinweis aus dem Finanzsektor hätten zu dem Verdächtigen geführt. Laut „Bild“ hatten Mitarbeiter der „Comdirect"-Bank hatten der Polizei eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche gegen den Deutsch-Russen übermittelt, der Kauf erschien ihnen verdächtig. Der Festgenommene habe vor dem Anschlag auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gesetzt.

Sein mutmaßliches Kalkül: Durch die Explosion sollte der BVB-Aktienkurs zum Einsturz gebracht werden. Davon hätte der Täter dann profitiert, da er sich am Tag des Anschlages, dem 11. April, 15.000 Put-Optionsscheine gekauft hatte. Diese gewinnen an Wert, wenn eine Aktie fällt. Das BKA spricht von einem möglichen Profit von fast vier Millionen Euro.

Tatsächlich reagierte die BVB-Aktie auf den Anschlag mit Kursverlusten - allerdings nur mit leichten Abschlägen. Hatte sie am 11. April vor dem Anschlag am Abend noch mit 5,61 Euro den Xetra-Handel beendet, fiel sie im Tagesverlauf des 12. April im Tiefpunkt auf 5,50 Euro. Das entspricht einem Minus von zwei Prozent und ist kein starker Kurseinbruch. Den Handel am 12. April beendete die BVB-Aktie sogar mit Zugewinnen von 1,8 Prozent bei 5,71 Euro.