 Brasilien: Neun Tote bei Gefängnisaufstand

Verfeindete Banden Mehrere Tote nach einem Gefängnisaufstand in Brasilien. (Foto: AP)

São PauloBei einem Aufstand in einem brasilianischem Gefängnis sind nach Behördenangaben neun Insassen ums Leben gekommen. 14 weitere Häftlinge seien bei dem Vorfall im Staat Goiás verletzt worden. In dem Gefängnis sei ein Kampf ausgebrochen, nachdem Insassen in drei andere Trakte eingedrungen seien, teilten Behörden mit.

Hintergrund war offenbar eine Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden. Die Angreifer setzten Matratzen in Brand und zündeten die Leichen an, wie die Behörden mitteilten. Die Feuerwehr habe eine Ausbreitung der Flammen jedoch verhindern können.

Während des Aufstands seien 106 Häftlinge geflohen, berichteten lokale Medien. Einige seien jedoch wieder in das Gefängnis zurückgebracht worden, andere kehrten freiwillig zurück.