Dank gilt den Ermittlern

Der Tatverdächtige im Fall des Angriffs auf den BVB-Mannschaftsbus ist bereits seit mehreren Tagen im Fokus der Ermittler gewesen. Nach einem ersten Hinweis in der vergangenen Woche sei der Verdächtige intensiv beobachtet und ausgeleuchtet worden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag in Berlin. De Maizière hat zudem die Bekennerschreiben nach dem Anschlag auf den BVB-Bus als „besonders perfide Art, mit der Angst der Bevölkerung zu spielen“ verurteilt. Wenn sich der Verdacht der Ermittler bestätige, habe der Täter versucht, sich als Terrorist auszugeben, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Das zeige, dass es richtig sei, in alle Richtungen zu ermitteln und nicht zu früh Schlussfolgerungen zu ziehen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte: „Der Ermittlungserfolg ist für mich einerseits beruhigend. Andererseits erschreckt mich, wenn sich der Tatverdacht erhärtet, die besonders verwerfliche kriminelle Energie, mit der der Täter zu Werke ging - Geldgewinn auf Kosten einer Vielzahl von Menschenleben.“ Das sei perfide und abstoßend.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht die Festnahme als Erfolg. Er dankte am Freitag allen beteiligten Polizisten und mahnte: „Jetzt geht es darum, Beweise zu sichern und mögliche Hintergründe aufzuklären.“ Zum möglichen Motiv, wonach der mutmaßliche Täter wohl auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt haben soll, um dadurch einen Millionengewinn einstreichen zu können, erklärte der Minister: „Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre das ein besonders widerwärtiges Tatmotiv.“

„Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und der nordrhein-westfälischen Polizei wurden sehr intensiv und mit Hochdruck geführt. Dafür bedanken wir uns in aller Form und hoffen, dass in dem Tatverdächtigen nun der Verantwortliche für den niederträchtigen Anschlag auf unsere Spieler und Staff-Mitglieder gefasst werden konnte“, heißt es in einer von Borussia Dortmund veröffentlichten Erklärung von Hans-Joachim Watzke, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, und Vereinspräsident Dr. Reinhard Rauball gleichermaßen.

Die entscheidende Spur war offenbar die IP-Adresse, über die diese Optionsscheine erworben wurden. Diese konnten, so berichtet „Spiegel Online“ demnach dem Dortmunder Hotel „L'Arrivée“ zugeordnet werden, was der Fußballklub als Mannschaftshotel nutzt. Der Tatverdächtige habe im März dort ein Zimmer reserviert, offenbar gezielt nach einem Raum gefragt, der Blick auf den späteren Anschlagsort bot. Die Generalbundesanwaltschaft bestätigte, dass der Verdächtige sich am 9. April in ein Zimmer mit Blick auf den Tatort einmietete und auch für das Rückspiel reservierte, da noch nicht klar gewesen sei, welches das Heimspiel sein würde.

Vom Zimmer aus könne auch per Funk die Detonation der drei Sprengkörper ausgelöst worden sein. Allerdings, so heißt es weiter, konnte Ermittlern zufolge der verwendete Sprengstoff noch nicht dem Festgenommenen zugeordnet werden. Die Schwierigkeiten bei den Ermittlungen lägen hier schlicht darin begründet, so die Staatsanwaltschaft, dass der Sprengstoff bei der Explosion komplett verbraucht wurde. Die Ermittler behälfen sich nun etwa mit Bodenproben. Laut „Bild“ verfügt der Verdächtige aber über fundierte Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik, die für den Bau des Zünders benötigt würden.

NRW-Innenminister Ralf Jäger regierte erleichtert auf die Festnahme des Tatverdächtigen für den Anschlag. „Die Festnahme ist eine gute Nachricht für den Fußball“, erklärte der Minister am Freitag. Bei dem Anschlag sei nur wie durch ein Wunder kein Mensch getötet worden. Die Festnahme zeige zudem, wie wichtig es sei, in alle Richtungen zu ermitteln. „Das mutmaßliche Motiv ist verwerflich. Der Mann wollte offenbar aus Habgier morden.“

Vergangene Woche hatten drei Explosionen den Mannschaftsbus Borussia Dortmunds auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco getroffen. Der Spieler Marc Bartra wurde dabei schwer an der Hand verletzt, ein Polizist der Eskorte erlitt ein Knalltrauma. Dem jetzigen Ermittlungsstand zufolge war eine der Bomben so platziert, dass sie nicht ihre volle Verheerungskraft entfalten konnte. Andernfalls hätte der Anschlag durchaus Menschenleben kosten können und auch sollen.

Rund um die Tat waren drei Bekennerschreiben aufgetaucht, die den Verdacht auf islamistische Extremisten, Links- und Rechtsradikale lenken sollten. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass das am Tatort gefundene Schreiben, was die Tat im Namen des IS reklamiert, vom Verdächtigen stammt. Der Anfangsverdacht gegen zwei behördlich bekannte Islamisten zerschlug sich schnell.