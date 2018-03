Bundesstaat Michigan Zwei Tote bei Schüssen an US-Universität

An einer Universität im US-Bundesstaat Michigan hat es zwei Tote bei einer Schießerei gegeben. Es handele sich um die Eltern des 19-jährigen Täters.

An der Central Michigan University stehen Polizeibeamte und sichern das Gelände der Hochschule. (Foto: AP) Polizeieinsatz

Mount PleasantDie Polizei im US-Bundesstaat Michigan hat einen jungen Mann festgenommen, der an einer Hochschule seine Eltern erschossen haben soll. Der flüchtige 19-Jährige sei in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) gefasst worden, nachdem er in einem Zug am nördlichen Ende des Universitätsgeländes entdeckt worden sei, teilte die Central Michigan University in Mount Pleasant mit. Er habe keine Gegenwehr geleistet.

Nach Angaben der Universität hatte der 19-Jährige am Freitagvormittag im vierten Stock eines Wohnheims zwei Menschen erschossen und war dann geflüchtet. Die Toten wurden am Abend als die Eltern des Schützen identifiziert. Die Universität vermutete, dass ein Streit vorausgegangen war.

Die Hochschule war nach den Schüssen und während der Fahndung geschlossen worden. Die Universität hatte alle jene, die Studenten für den „Spring break“ - die traditionellen Frühlingsferien - abholen wollten, gebeten, dem Campus fernzubleiben. Zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren an den Gebäuden der Uni aufgefahren. Mount Pleasant liegt zweieinhalb Autostunden nordwestlich von Detroit.