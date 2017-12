 Busunglück: Mindestens 36 Tote bei Verkehrsunfall in Kenia

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unglück in Kenia Ein Bus sei auf dem Weg nach Nairobi mit einem Lastkraftwagen zusammengeprallt, sagte ein Polizeisprecher. (Foto: AFP)

NairobiEin Busunglück in Kenia hat mindestens 36 Menschen das Leben gekostet. Der Bus sei auf dem Weg von Busia im Westen des Landes nach Nairobi mit einem Lastkraftwagen zusammengeprallt, sagte Verkehrspolizeisprecher Zero Arome am Sonntag. Vermutlich hätten die Bremsen des Busses versagt.

In Kenia gibt es pro Jahr etwa 3000 Verkehrstote. Die Behörden machen dafür verkehrsuntüchtige Autos, rücksichtslose Fahrer und zu hohes Tempo verantwortlich. Andere Kritiker verweisen auf schlecht gebaute und instand gehaltene Straßen.