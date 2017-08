 Cyber-Security: Wannacry-Held vom FBI verhaftet

Marcus Hutchins Der britische IT-Experte Marcus Hutchins im Mai 2017. Damals stoppte er quasi im Alleingang die Ausbreitung des Malware-Programms "Wannacry". Nun wurde er in Las Vegas verhaftet, weil er angeblich selbst einen Trojaner geschrieben haben soll, der Bankkonten ausplündern. (Foto: AP)

San FranciscoVom Malware-Jäger zum Malware-Schreiber? Marcus Hutchins wollte nach einem jährlichen Treffen von Hackern und IT-Sicherheitsexperten gerade wieder vom McCarren-Flughafen in Las Vegas zurück nach Großbritannien fliegen, als die Handschellen klickten. Die Verhaftung steht aber nicht im Zusammenhang mit dem Angriff der Software „Wannacry“, die Computer rund um die Welt verschlüsselt hat und nur gegen Lösegeld die gekaperten Daten wieder freigab. Hutchins stoppte das Cyber-Verbrechen mit einem einfachen Trick.

Laut Anklageschrift soll Hutchins, auch bekannt unter dem Namen „Malweretech“, an der Verbreitung und Entwicklung des Banken-Trojaners „Kronos“ in 2014 beteiligt gewesen sein. Die Website „Motherboard“ berichtete am Donnerstag zuerst über die Inhaftierung des britischen Security-Spezialisten.

Kronos ist eine Software, die beim Ausrauben von Bankkonten zum Einsatz gekommen ist. Das Programm fängt Benutzernamen und Passwörter ab, besonderer Fokus liegt auf Anmeldedaten für das Online-Banking. Laut Anklageschrift wird Hutchins vorgeworfen, er habe Kronos im Februar programmiert - zusammen mit einem Mittäter, dessen Name geschwärzt ist. Ihnen wird auch vorgeworfen, Kronos im sogenannten Darknet zum Verkauf angeboten zu haben.

Eben erst hatten sich Security-Industrie und die Hacker-Szene in Las Vegas zu den jährlichen Hacker-Konferenzen Def Con und Black Hat getroffen, nun stehen beide unter Schock. Noch nie hat es einen solch tiefen Fall gegeben: in nicht einmal drei Monaten vom Security-Olymp bis in eine FBI-Gefängniszelle. Der 23-jährige mutmaßliche Täter muss von dem Haftbefehl ebenfalls überrumpelt würden sein. Ansonsten wäre er wohl kaum freiwillig in die USA gereist.

Das Online Magazin „The Outline“ berichtet von rauschenden Partynächten in Las Vegas, wo sich Hutchins zusammen mit sieben Freunden eine Airbnb-Villa für 1.900 Dollar die Nacht gemietet haben soll. Ein Foto seines letzten Mietwagens in Las Vegas, fand sich noch auf seinem Twitter-Konto, das seit Mittwochnachmittag verwaist ist. Der jüngste Eintrag stammt vom Nachmittag kurz vor dem geplanten Boarding.

Der Website zufolge ist unklar, ob Hutchins bereits einen Rechtsbeistand hat. Alle Anfragen, würden vom FBI an das Justizministerium weitergeleitet. Ein Freund des Briten habe berichtet, er sei am Donnerstag noch im FBI-Stützpunkt in Henderson in der Nähe von Las Vegas. Das ist dann ein schon dramatischer Umzug von der Nebelresidenz eines lokalen Immobilienentwicklers mit dem wahrscheinlich größten privaten Swimmingpool in der Kasinostadt.