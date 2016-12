 Debbie Reynolds: Einen Tag nach Carrie Fisher stirbt auch ihre Mutter

Debbie Reynolds und Tochter Carrie Fisher Innerhalb kurzer Zeit gehen Mutter und Tochter von dieser Welt: US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist im Alter von 84 Jahren gestorben, nur einen Tag nach ihrer 60-jährigen Tochter Carrie Fisher. (Foto: Reuters)

New York/Los AngelesNur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher ist die US-Schauspielerin Debbie Reynolds im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Internetportale „TMZ“ und „Variety“ am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf ihren Sohn Todd. „Sie ist mit Carrie zusammen“, sagte Todd Fisher „TMZ“.

Laut dem Branchenportal war Reynolds am Nachmittag mit Verdacht auf Herzversagen in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem aus dem Hause ihres Sohnes in Beverly Hills der Notruf gewählt worden war. Zuvor habe Todd Fisher mit seiner Mutter über die Beerdigung von Carrie Fisher gesprochen, die am Dienstag ebenfalls an den Folgen einer Herzattacke gestorben war. Der Tod der 60-Jährigen, die als Prinzessin Leia in der „Star Wars“-Saga berühmt geworden war, löste in Hollywood und bei Fans in aller Welt große Bestürzung aus. Carrie und Todd Fisher gingen aus Reynolds' Kurzehe mit dem Sänger Eddie Fisher hervor.

Trauer um Carrie Fisher Prinzessin Leia Der Tod von Carrie Fisher alias Prinzessin Leia aus der „Star Wars“-Saga erschüttert die Filmwelt. Sie starb am Dienstag im Alter von 60 Jahren in Los Angeles.

Ihre Tochter „Die Welt hat sie geliebt“, teilte ihre Tochter Billie Lourd mit, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet.

Ihre Mutter Fishers Mutter, die Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds (84), dankte auf Facebook „allen, die die Gaben und Talente meiner geliebten und unglaublichen Tochter“ angenommen hätten.

Steven Spielberg „Möge die Macht mit Dir sein“, schrieb Regisseur Steven Spielberg in Anlehnung an das zentrale Film-Zitat zum Tod Fishers, die mit dem Weltraum-Epos berühmt geworden war.

George Lucas „Sie war extrem klug, eine talentierte Schauspielerin, Autorin und Komödiantin mit einer sehr farbigen Persönlichkeit, die jeder liebte“, teilte „Star Wars“-Erfinder George Lucas dem „Hollywood Reporter“ zufolge mit.

Harrison Ford Schauspieler Harrison Ford, über den Fisher schrieb, sie habe früher eine Affäre mit ihm gehabt, erklärte in einem Statement, Carrie sei einzigartig, brillant und innovativ gewesen, außerdem lustig, unerschrocken und mutig. „Wir werden sie alle vermissen.“

Mark Hamill Mark Hamill, der in der Sternenkrieger-Saga Luke Skywalker verkörperte, veröffentlichte bei Twitter ein Foto von Fisher und sich und schrieb dazu: „Keine Worte. #tief bestürzt“.

Daisy Ridley Auch Daisy Ridley, die in „Das Erwachen der Macht“ die Schrottsammlerin Rey gespielt hatte, sprach von einem „monumentalen Verlust“ und trauerte darüber, nun Abschied von Fisher nehmen zu müssen.

Hinter Reynolds liegt ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Als Tochter einer armen Zimmermannsfamilie in Texas geboren, zog die ehrgeizige Teenagerin als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs in Kalifornien erstmals alle Blicke auf sich. Ihren Durchbruch verdankte sie dem gefeierten Tänzer und Schauspieler Gene Kelly, der sie 1952 zur Partnerin in dem Musical „Singin' in the Rain“ und damit über Nacht zum Star machte. In Dutzenden Filmen wirkte Reynolds danach mit, darunter in „Tammy“, „Scheidung auf Amerikanisch“ und dem Musikfilm „Goldgräber-Molly“, der ihr 1964 auch eine Oscar-Nominierung einbrachte.