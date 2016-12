Frankfurt: Ein kleines bisschen Fröhlichkeit

Weihnachtsmarkt Kölner Südstadt In der Kölner Südstadt fühlen sich die Weihnachtsmarktbesucher sicherer als am Weihnachtsmarkt am Dom, der deutlich überlaufener und unübersichtlicher ist. (Foto: Carina Kontio)

In Frankfurt befindet sich Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt, auf dem Römerplatz. Es ist ein Ort für feierliche Anlässe, im Sommer wurden hier die Helden der deutschen Olympiamannschaft bejubelt. Ein bisschen Fröhlichkeit versucht man auch jetzt noch aufrechtzuerhalten, aber so richtig klappt das nicht.

Das Karussell in der Mitte des Platzes dreht zwar wie jeden Tag seine Runden, aus Respekt vor den Toten in Berlin hat man die Musik allerdings abgeschaltet. Drei Meter entfernt steht eine Lehrerin und beobachtet zusammen mit einem Kollegen ihre Schüler, die in das Fahrgeschäft steigen. Es fällt ihr schwer, den Gefühlszustand zu beschreiben. „Angenehm ist es nicht“, sagt sie. Eine Absage des Besuchs habe man aber nicht in Erwägung gezogen. „Man soll sich von sowas nicht erschrecken lassen.“

Weitermachen ist auch das Credo des Veranstalters. „Nicht eine Sekunde“ habe man über die Schließung des Weihnachtsmarktes nachgedacht, sagt Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus und Congress Gesellschaft,. Am Morgen habe man die Sicherheitslage neu bewertet, Betonsperren seien aber aufgrund der räumlichen Lage nicht möglich und notwendig. Seit dem Nachmittag werden an bestimmten Punkten mobile Sperren aufgebaut, die Polizei verstärkt die Einsatzkräfte. „Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagt Feda.

Und doch ist es anders als in den vergangenen Wochen. Es sei weniger los als an den anderen Tagen sagt Constantin, der Lebkuchenherzen verkauft. „Es ist ein mulmiges Gefühl.“ Nach einer kurzen Pause ergänzt er: „Und man hat auch Angst.“

Am Rand des Weihnachtsmarktes steht der Glühweinstand von Gino und seiner Familie. Er grenzt direkt an eine vierspurige Hauptstraße. Busse laden hier Besucher ab, Autos fahren hin und her – vereinzelt sind auch Lkws dabei. Der 18-Jährige hilft schon seit Jahren im Laden seiner Eltern mit. Seit Montagabend hat sich aber auch seine Wahrnehmung verändert. „Man hat da jetzt schon ein komisches Bauchgefühl“, sagt er. Ein paar Tage sind es noch bis der Weihnachtsmarkt seine Pforten schließt. Gino blickt auf die Straße und sagt mit einer Portion Trotz: „Da müssen wir jetzt durch.“

Eike Hagen Hoppmann