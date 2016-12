Kölner Heumarkt: Das Böse einfach ausblenden

Kinderkarussel Am Weihnachtsmarkt in der Kölner Südstadt ist nicht mehr oder weniger los wie sonst auch. (Foto: Carina Kontio)

Umtriebig geht es auch zwischen Crêpes, heißen Maronen und brodelnden Nudelpfannen am Kölner Heumarkt zu. Nur mit dem Unterschied, dass sich hier mehrere Polizeibeamte etwas im Abseits am Straßenrand gegenseitig in dicke schusssichere Westen helfen und sich Maschinengewehre um den Hals hängen. „Natürlich ist das eine Reaktion auf die gestrigen Ereignisse“, sagt einer der Polizisten und erklärt, dass er mehr dazu leider im Moment nicht sagen kann. Direkt am Haupteingang zum „Wintermärchen der Kölner Altstadt“ ist ein dritter großer Einsatzwagen positioniert.

Die Menschen hier zwischen den Buden wirken völlig unbeeindruckt von den schrecklichen Ereignissen in Berlin. Geredet wird über das Weihnachtsmenü für Heiligabend, den blöden Chef oder die nervigen Arbeitskollegen – nur das Böse blenden sie aus. „Was bleibt uns auch anderes übrig?“, sagt die 31-jährige Maya, die mit ihrem Freund Jeroen (32) aus Belgien zu Besuch ist. Terror gehört für die beiden beinahe schon zum Alltag dazu. „Wir leben in Brüssel, da ist es doch genauso gefährlich“, sagt Jeroen. Im März wurden bei Anschlägen auf den Flughafen und die Metro der belgischen Hauptstadt viele Menschen getötet und verletzt. „Sicher, die Angst ist immer dabei“, sagt Maya, „aber wir können doch morgen auch genauso bei einem Autounfall ums Leben kommen.“ Und außerdem, fügt Jeroen hinzu, „wollen wir uns hier nicht die letzte Wurst in Köln nehmen lassen.“

Auch Nicole und Madlen, die beide schon im Weihnachtsurlaub und auf Einkaufstour in der Stadt unterwegs sind, meiden jetzt nicht bewusst große Plätze oder Menschenansammlungen. „Es kann uns doch überall etwas passieren“, sagt die 29-jährige Madlen, die auch nach den Terror-Anschlägen in Frankreich nach Paris gereist ist. „Ich will ja trotzdem weiter ein Sozialleben haben“, sagt die 30-jährige Nicole Lübcke. Problematisch finden die beiden jungen Kölnerinnen allerdings die Tatsache, dass die Spekulationen um Ursachen und Täter in Berlin wohl wieder den Rechten in Deutschland Aufwind geben, für die so ein Attentat natürlich ein gefundenes Fressen ist. Madlen: „Die werden das ziemlich schnell für ihre Hetze gegen Ausländer missbrauchen – das ist es, was uns Angst macht.“

Und dann sprechen wir noch mit Markus, 44 Jahre alt, der einen Bombenanschlag in Nepal überlebt hat. Wie geht so jemand mit den Ereignissen um? „Ich lasse mich immer von meiner Intuition leiten“, erklärt der Familienvater, der alleine zum Kölner Heumarkt gekommen ist. Er glaubt, dass er rechtzeitig spürt, wenn es irgendwo brenzlig oder gefährlich wird – und sich dann in Sicherheit bringen kann. Seiner Frau ist indes die Stimmung für den Weihnachtsmarkt vergangen. Sie ist mit ihrem Sohn, der im Januar elf Jahre alt wird, zuhause geblieben. „Das Leben ist doch sowieso endlich“, sagt Markus, an eine der vielen Buden gelehnt, „ich bin da sehr entspannt. Und Angst bekomme ich so schnell, nach all dem, was ich schon erlebt habe, nicht mehr.“

Carina Kontio