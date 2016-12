Kölner Südstadt: „Es ist doch wie nach Flugzeugunglücken!“

Tino Albachten im Lederwaren-Stand Glaubt nicht, dass der Anschlag das Geschäft verdirbt. (Foto: Gertrud Hussla)

Der kleine Weihnachtsmarkt in der Kölner Südstadt ist gegen Mittag genauso gut oder schlecht besucht wie sonst auch, berichtet die 17-jährige Saskia, die hier an einem Stand heiße Maronen verkauft. Hat die junge Frau in dem dicken roten Pullover keine Angst? „Viele sagen ja, dass es ein gezielter Anschlag auf einen gut besuchten Weihnachtsmarkt war und der hier ist ja sehr klein. Ich denke da bin ich sicher“, sagt sie und knackt mit ihren grauen Lederhandschuhen in der Pfanne die gerösteten Hüllen der Maronen an. Und nein, sie macht sich keine Gedanken darüber, was alles noch passieren kann. Warum nicht? „Ich mache das eben einfach nicht.“

Ganz anders ist es bei der 48-jährigen Kölnerin, die schräg gegenüber mit ihren beiden Arbeitskollegen an einem der Stehtische lehnt: „Nach solchen furchtbaren Ereignissen habe ich natürlich immer im Kopf, dass das jederzeit passieren kann“, sagt sie. „Wie viele Menschen hier besucht sie den Weihnachtsmarkt gerade nicht aus einer Jetzt-Erst-Recht-Stimmung heraus, sondern schlicht weil sie Hunger haben.“ Ihre Kollegin, eine 40-jährige schlanke Frau, meint: „Es ist doch wie nach Flugzeugunglücken! Die Alarmbereitschaft und die Sicherheitsbedingungen werden jetzt so hochgefahren, dass ich mich erst einmal sichererer fühle als sonst.“

Derweil steht Katja Lüling mit ihrem kleinen Kind nebenan am Karussell. „Wir hatten noch einen Chip für das Karussell übrig, darum sind wir gerade hier.“ Den Weihnachtsmarkt am Dom würde die 38-Jährige jetzt nicht mehr besuchen. An solch unübersichtlichen und überfüllten Orten im Zentrum sieht die junge Mutter eine „latente Gefahr“ für ihre Familie – in der Kölner Südstadt macht sie sich hingegen keine Sorgen. „Hier ist es nicht so überlaufen“, erklärt sie, „da fühle ich mich sicherer. Außerdem möchte ich meinen Kindern jetzt nicht den Weihnachtsmarkt vorenthalten.“

Helga Sonnenberg, die einen heißen Reibekuchen isst, hat interessiert zugehört und erzählt von der Ansprache der NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die sie gerade noch im Radio gehört hat. „Wissen Sie, da hat Frau Kraft Recht. Wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen“, sagt die 69-Jährige. Aber man solle jetzt schon genauer schauen, wer da von den Flüchtlingen nach Deutschland kommt. Sonnenberg fühlt sich schon seit einiger Zeit nicht mehr sicher in der Stadt, wenn es dunkel wird und ihr Linienbus, der sie in einen Kölner Vorort nach Hause bringt, „nur noch voll mit Männern ist, die aus dem Ausland sind.“