München: Nicht vom Wesentlichen abhalten lassen

Ein beißend kalter Wind bläst an diesem Mittwochmittag durch die Straßenschluchten der Münchener Innenstadt. Trotzdem bilden sich Schlangen vor den Ständen auf dem Wittelsbacherplatz. Der Mittelaltermarkt direkt vor der Siemens-Zentrale ist wie jeden Tag gut besucht. Die Angestellten aus den umliegenden Büros stehen an den Holztischen zwischen den Buden, Reiberdatschi, Flammkuchen oder Rostbratwürste vor sich. „Heute ist nicht mehr oder weniger los als sonst auch“, meint ein junger Mann hinter dem Tresen. Gerade haben ein paar amerikanische Touristen heißen Holundersaft bestellt, Chinesen filmen die Szenerie mit ihren Handys.

So wie auf dem Wittelsbacherplatz ist es überall in der Münchener City: In den Fußgängerzonen tummeln sich die Shopper, die Leute sind gelassen. Einheimische und Besucher lassen sich nichts anmerken. Von einer erhöhten Polizeipräsenz ist in der bayerischen Landeshauptstadt kaum etwas zu spüren. Lediglich auf dem Odeonsplatz, also an einem der Eingänge zur Fußgängerzone, haben sich weithin sichtbar zwei Polizisten in Warnweste positioniert. Business as usual auch auf dem wichtigsten Weihnachtsmarkt der Stadt: auf dem Marienplatz vor dem Rathaus.

Die bunten Bretterbuden sind um die Mittagszeit schon gut besucht, mitunter drängen sich die Gäste bereits durch die engen Gassen. So manches Pärchen diskutiert über die Anschläge vom Dienstag in Berlin, Ankara und Zürich. Doch von einem Abstecher auf den Weihnachtsmarkt lässt sich augenscheinlich niemand abhalten. So auch ein paar Hundert Meter weiter am Stachus, einem der zentralen Plätze Münchens. Auf der kleinen Eisfläche ist ein Dutzend Schlittschuh-Läufer unterwegs, beobachtet von Neugierigen mit Wurstsemmel in der Hand.

Joachim Hofer