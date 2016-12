Ruf nach mehr Sicherheit wird laut

Bundesweit wird nun der Ruf nach mehr Sicherheitsvorkehrungen laut. Joachim Krause, Direktor beim Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel ist überzeugt: „Wäre der Breitscheidplatz durch Betonblöcke gesichert gewesen, wäre das nicht möglich gewesen.“ In Düsseldorf hat eine Polizistin schon am Morgen erfahren: „Wir überlegen, ob hier auch Poller aufgestellt werden, die Polizei wird verstärkt und noch mehr bewaffnet.“ So wie in anderen Städten: In Nürnberg, wo mit dem Christkindlesmarkt besonders viele Touristen lockt, ist Wirtschaftsdezernent Michael Fraas überzeugt: „Die Stadt hat sich unter den Eindrücken der Anschläge von Nizza sehr gut vorbereitet.“ Man habe Polizeibusse an allen Eingängen des Markts aufgestellt, die hätten einen Anschlag per LKW verhindert. „Doch wir werden noch einmal den Einsatz der Polizei verdichten“, so Fraas.

Und in Berlin? Innensenator Andreas Geisel und der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt wollen nun mit erhöhter Polizeipräsenz und Steinbarrieren die Märkte schützen. Man habe zudem an die Betreiber appelliert, die Buden auf den mehr als 60 Berliner Weihnachtsmärkten heute zu schließen. Die Silvesterfeier am Brandenburger Tor werde stattfinden, das Sicherheitskonzept aber „deutlich überarbeitet“. Für das nächste Bundesligaspiel der Hertha würden die gleichen Vorkehrungen gelten wie für die Spiele nach den Anschlägen in Paris.

An Bilder von Polizisten mit Schutzwesten und Maschinenpistolen zwischen Bratwurstbuden und vergoldeten Engeln wird man sich nun in vielen deutschen Innenstädten gewöhnen müssen. Die Innenminister der Länder und des Bundes haben beschlossen, auch die Silvesterfeiern und andere Großveranstaltungen besser zu schützen. „Wir werden unmittelbar mit Kommunen und Veranstaltern Kontakt aufnehmen, um gemeinsam zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen“, sagte heute der saarländische Ressortchef und Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, Klaus Bouillon (CDU).

Auch im Sport werden erste Konsequenzen gezogen. So kündigte die Frankfurter Polizei an, die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 am Dienstagabend erheblich zu erhöhen. „Wir werden der abstrakten Gefährdungslage Rechnung tragen “, sagte eine Polizeisprecherin. Auch hier sollen die Beamten Maschinenpistolen tragen.

Der Deutsche Schaustellerbund, bei dem die Betreiber der Weihnachtsstände organisiert sind, zeigt sich „tief betroffen von der furchtbaren und verachtenswerten Tat.“ Der Anschlag sei besonders perfide. Gerade auf den Weihnachtsmärkten als Orten der Besinnlichkeit seien Menschen aller Kulturen willkommen, ungeachtet ihres sozialen, religiösen oder finanziellen Hintergrunds.

Trifft es auch das Geschäft? „Die Schausteller befürchten Umsatzeinbrüche, natürlich, aber an einem Tag wie heute denkt keiner über Geld nach“, meint Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg. Ein bisschen interessiert der Umsatz vielleicht schon. Meist sind nämlich die letzten Tage die umsatzstärksten. Jeanette Schulze, die in Düsseldorf Honigkerzen verkauft, glaubt, dass die Tragödie dem Geschäft schaden wird.

Es tröstet, dass der Markt bisher nicht schlecht gelaufen ist. „Wir hatten viel besseres Wetter als vor einem Jahr“, erinnert sich Tino Albachten, der vor dem Carshhaus in Düsseldorf Lederhandschuhe und Geldbeutel verkauft. Und Jeniffer Liss, von Beruf Schutzengelverkäuferin, macht sich gar keinen Kopf: „Das lohnt sich nicht. Ich bleibe zuversichtlich.“

Michael Fraas aus Nürnberg kennt das Thema Terror vom letzten Jahr: „Nach den Anschlägen in Paris hatten wir auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt eine sehr schwache erste Woche. Danach hat sich das Geschäft wieder erholt.“ Dieses Jahr sei die Saison besonders lang, weil Heiligabend auf einen Samstag fällt. „Wir werden trotz der Tragödie wieder zwei Millionen Besucher auf dem Christkindlesmarkt erreichen“, glaubt er. Darunter werden auch er, seine Frau und seine zwei Kinder sein.

Gertrud Hussla, Thomas Schmelzer, Frank Specht und Klaus Stratmann. Mitarbeit: Astrid Dörner und Dietmar Neuerer