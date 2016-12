Düsseldorf/Köln/Frankfurt/MünchenUm Punkt 12 Uhr zieht Monika Pade den Stecker. Von einer Sekunde auf die andere erlöschen die Lichter in den bunten Weihnachtshäusern, die sie an ihrem Stand verkauft. Auch in den Buden neben ihr gehen die Lampen aus. Ein Moment der Stille, der das wuselige Treiben hier am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt kurz anhält. „Ich finde das richtig“, sagt Verkäuferin Pade, „wir müssen jetzt zusammenhalten.“ Es ist die erste Reaktion des gesamten Weihnachtsmarktes auf die Tragödie von Berlin.

477 Kilometer Luftlinie ist Düsseldorf von Berlin entfernt. Doch heute fühlen sich Standbetreiber und Besucher auf den Weihnachtsmärkten der Düsseldorfer Altstadt der Bundeshauptstadt so nah wie selten zuvor. Was in Berlin geschah, macht betroffen, schockt. Auch in den übrigen deutschen Städten. Der Ruf nach noch besseren Sicherheitsvorkehrungen wird laut. Und gleichzeitig warnt die Politik vor Panik. Viele Menschen fragen sich: Zuhause bleiben? Sich verschanzen? Oder jetzt erst Recht auf die Straße gehen, Glühwein trinken, Kartoffelpuffer essen und dem mutmaßlichen Terror trotzen?

„Ich lasse mich nicht einschüchtern“, sagt Hans-Peter Ziegenbalg. Er steht an der großen Röstpfanne am Heinrich-Heine-Platz in Düsseldorf und wendet Maronen. „Wie soll denn hier überhaupt ein Sattelschlepper reinrasen? Gegen einen Selbstmordanschlag können wir uns ohnehin nicht schützen.“ Trotzdem ist für ihn alles anders. „Was da passiert ist, das geht unter die Haut“, sagt er. „Ich bin nicht sicher, ob ich die gute Laune wiederfinde, die ich sonst hier habe.“

Um 18 Uhr sollte es bundesweit auf allen Märkten eine Schweigeminute geben. Im Düsseldorfer Rathaus, direkt neben dem bunten Treiben, ist eine Gedenkstätte eingerichtet. Die Stimmung zeugt von Betroffenheit, aber geschlagen gibt sich keiner.

„Wir sind von Breeda gekommen“, sagt eine junge Niederländerin, „es kann jeden treffen. Wir sind jetzt hier und wollen es trotzdem ein bisschen genießen.“ Eine japanische Familie, die gerade Weihnachtsschmuck aus Porzellan studiert, hat noch gar nichts von der Katastrophe gehört. „Wir sind für zwei Wochen hier und werden unsere Reisepläne nicht ändern“, meint Kazuki Fujisaki, als er davon hört. Die Warnung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an die Deutschen, ihren Lebensstil nach dem Berliner Anschlag nicht zu ändern, ist fast überflüssig: „Lassen wir unser Leben nicht von Angst bestimmen“, hat der Minister am Morgen nach den schrecklichen Ereignissen gesagt. „Weichen wir zurück, dann haben die Feinde der Freiheit schon gewonnen.“

Die zwei Männer neben dem großen Karussell sehen es ähnlich. Sie haben sich schon einen Glühwein geholt. Frank und Daniel Wetzel, Vater und Sohn, feiern ihr Wiedersehen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Krebs erkranke, ist höher, als dass ich einem Anschlag zum Opfer falle“, beruhigt Vater Frank.

Der gebürtige Grieche und langjährige Krefelder Elefteriadis Ibatios meint: „Ich bin 70, wenn ich morgen tot bin, dann ist es eben so.“ Aber kalt lässt ihn das Berliner Ereignis trotzdem nicht: „Ich kam 1970 hierher, seither hat sich die Welt leider sehr verändert.“ Also keine Angst? „Schon irgendwie“, sagt Verkäuferin Pade.