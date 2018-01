 Diebstahl in Dänemark : Wodka-Flasche im Millionenwert geklaut

Russio-Baltique-Diebstahl Der Bestohlene veröffentlichte Fotos von der Flasche und einem Tatverdächtigen. (Foto: Facebook)

KopenhagenIn Kopenhagen ist eine Flasche Wodka gestohlen worden, die nach Angaben des Besitzers zu den teuersten der Welt gehört. Es handele sich um einen seltenen Russo-Baltique-Wodka im Wert von 1,3 Millionen Dollar (rund eine Million Euro), berichtete Brian Engberg, der eine große Wodka-Sammlung hat.

Die Kopenhagener Polizei bestätigte am Mittwoch, es sei Anzeige erstattet worden. Engberg veröffentlichte ein Foto der Flasche und Überwachungskamerabilder, die einen jungen Mann mit Baseball-Kappe und vermummtem Gesicht zeigen.

Dem Fernsehsender TV2 sagte der Besitzer, die teure Flasche sei nicht versichert. Sie sei unter anderem deshalb so viel wert, weil sie aus rund drei Kilo Gold und drei Kilo Silber bestehe. Er habe sie als Leihgabe von der Dartz-Fabrik in Russland bekommen. Die Flasche sei auch in der Fernsehserie „House of Cards“ zu sehen gewesen.