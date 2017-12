 Drogenschmuggel an der Grenze: Der Kampf gegen die Crystal-Schwemme

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jakub Frydrych Tschechiens höchster Drogenfahnder hat sich dem Kampf gegen das hirnschädigende Methamphetamin verschrieben. (Foto: dpa)

Prag/WaldsassenVor zehn Jahren hieß es erstmals: freie Fahrt an der Grenze zu Tschechien. Am 21. Dezember 2007 trat das Land zusammen mit acht weiteren EU-Staaten dem grenzkontrollfreien Schengenraum bei. Es gab Feuerwerk und Feiern mit Musik im Grenzgebiet. Für die Polizei bedeutete der Schritt: Die Kontrollen verschieben sich von den Staatsgrenzen weiter ins Hinterland.

Doch auch die Dealer und Konsumenten der gefährlichen Droge Crystal Meth sind seither mobiler geworden. Sie bringen das Pulver mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß auf immer neuen Schmuggelwegen über die Grenze. „Crystal ist hier ein Riesenthema“, sagt Reinhold Schreyer, Leiter der Polizeiinspektion im oberpfälzischen Waldsassen.

Die Produzenten des hirnschädigenden Methamphetamins, das Bayern und Ostdeutschland überschwemmt, sitzen meist in Tschechien. Jakub Frydrych ist der oberste Drogenfahnder des Nachbarlandes. Sein Büro befindet sich an einem geheimen Ort in Prag. Aus Sicht der Polizei habe sich die Zahl der Trassen des Schmuggels von chemischen Grundstoffen und Drogen seit dem Schengen-Beitritt vervielfacht, sagt er.

Crystal Meth: Das ist die Modedroge Gefährliche Modedroge Crystal Meth ist eine der gefährlichsten Drogen der Welt. Sie macht extrem schnell abhängig und kann heftige Nebenwirkungen haben. Konsumenten nehmen sie vor allen Dingen, weil sie die Leistung steigern kann. Experten nennen sie eine Modedroge.

In Deutschland immer beliebter In Deutschland ist Crystal Meth seit Jahren auf dem Vormarsch. Die Zahl der Konsumenten, die erstmals mit der Modedroge auffielen, stieg laut Bundesinnenministerium im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 3138. Besonders in Ostdeutschland erfreut sich die Droge zunehmender Beliebtheit.

Die Wirkungen Crystal Meth kann leistungssteigernd wirken. Die Droge unterdrückt zudem Müdigkeit, Schmerzen und auch das Hungergefühl. Typische Symptome sind eine gesteigerte Euphorie, extreme Nervosität und ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Meist wird Crystal Meth geschnupft, es kann aber auch geraucht, geschluckt oder injiziert werden. Bis zu 70 Stunden kann der Rausch anhalten.

So gefährlich ist die Droge Die Modedroge macht sehr schnell abhängig und führt zu starken Gesundheitsschäden. Vor allem Langzeitkonsum kann zu Nervenschäden, Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen, Zahnausfall, Herzproblemen, Hautentzündungen und Psychosen führen.

Hier wird Crystal Meth hergestellt Crystal Meth ist insbesondere in Ostdeutschland und an der Grenze zu Tschechien beliebt. Dort wird die Droge in illegalen Labors hergestellt und dann nach Deutschland geschmuggelt. Anfangs waren es noch kleine Mengen, mittlerweile spricht das Bundeskriminalamt von „Kiloeinheiten“.

Crystal Meth und Adolf Hitler Anders als oft angenommen, ist die Droge keine neuartige Erscheinung, sondern existiert seit mehr als 100 Jahren. Im Zweiten Weltkrieg verabreichte Adolf Hitler seinen Soldaten Crystal Meth, weil es unter anderem das Angstgefühl unterdrückt. Die Droge hatte damals den Spitznamen Panzerschokolade.

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Bayern und Sachsen lobt der tschechische Kriminalbeamte als sehr gut. Was Frydrych heute noch fehlt, das sind Instrumente zur schnellen und engen Justizzusammenarbeit über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg. Denn auch die kriminellen Banden seien stärker international organisiert als früher. „Wir arbeiten mit einem Prozedere, das furchtbar lange dauert“, bemängelt Frydrych.

Der Plan, eine europäische Staatsanwaltschaft einzurichten, geht nach seiner Ansicht in die richtige Richtung. Die EU-Justizminister hatten im Juni in einem ersten Schritt den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft für Finanzkriminalität beschlossen. An dem Projekt mit Start im Jahr 2020 wollen sich auch Tschechien und Deutschland beteiligen.

Doch warum ist es so schwer, die Produktion der tödlichen Billig-Droge einzudämmen? Sein Team decke in Tschechien jährlich 250 bis 350 Crystal-Labors auf, das sei selbst im europaweiten Vergleich kein schlechtes Ergebnis, erklärt Frydrych und räumt ein: „Sicherlich ist es auch eine Frage der Kapazitäten.“ Immerhin wurde sein Personal zuletzt um 150 Mitarbeiter aufgestockt.