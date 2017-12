Rund 12.000 Euro Gewinn für ein Kilo

Die synthetische Droge ist seit der Öffnung der Grenzen zwischen Tschechien und Deutschland zunehmend ein Problem. (Foto: dpa)

Die Profi-Kriminellen haben ihre Tricks: „Das sind organisierte kriminelle Banden, in denen jedes Mitglied seine Aufgabe hat, was Chemikalien und Grundstoffe, Logistik und Transport angeht“, sagt Frydrych. Sie suchten sich abgelegene Immobilien aus, stellten eine Charge her und kehrten dann für längere Zeit nicht an denselben Ort zurück. Der finanzielle Anreiz für die Kriminellen sei groß: Der Reingewinn liegt demnach bei rund 12.000 Euro für ein Kilo Crystal.

Auch wenn die sogenannten Asienmärkte an den Grenzen Dealer und Kleinkonsumenten anziehen, gelten sie längst nicht mehr als wichtigster Umschlagplatz. „Der Hauptstrom in Richtung Deutschland sind Kuriertransporte“, sagt Frydrych. Meist handelt es sich um mehr oder weniger raffinierte Verstecke in Autos. Der Trend geht dahin, mehrere Dutzend Kilogramm auf einmal zu schmuggeln.

Die Produktion in Tschechien wird aufgrund der Zahl der dortigen Drogenabhängigen auf fünf bis sieben Tonnen jährlich geschätzt. Frydrych sagt ganz offen: „Wir können nur erahnen, welche Menge unser Territorium verlässt.“

Zumindest ein Teil davon wird abgefangen. Auf einem Parkplatz an der Grenze bei Waldsassen haben sich die deutschen Polizeibeamten Michael Eckstein und Michael Windisch mit ihrem Wagen positioniert. Nach welchem Muster sie Fahrzeuge für Kontrollen stoppen? „Erfahrungswerte“, sagt Landespolizist Eckstein.

Wenn Leute über die Grenze fahren und eine oder zwei Stunden später zurückkommen, deute das zumindest darauf hin, dass sie wohl an einem der Asienmärkte einkaufen waren. Gegebenenfalls nehmen die Beamten einen Drogenschnelltest vor oder lassen das Auto genauer untersuchen.

Die meisten Kontrollierten reagierten locker, sagt Windisch. Vorsorglich tragen die Beamten unter ihren Anoraks Sicherheitswesten. „Man weiß ja nie. Bei Drogendelikten geht es im Zweifel um mehrere Jahre Gefängnis“, ergänzt Eckstein. Für Dealer stehe also einiges auf dem Spiel.