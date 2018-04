Drogenschmuggel Rekordmenge Kokain in spanischem Hafen sichergestellt

Es ist die größte Drogenmenge, die jemals in Europa gefunden worden ist: Spanische Behörden stellten in Algeciras 8,74 Tonnen Kokain sicher.

Ein Container-Schiff steuert den Hafen von Algeciras an. Er ist der betriebsamste Frachthafen Spaniens. (Foto: dpa) Algeciras

Versteckt in einer Bananenlieferung aus Kolumbien sind in Spanien 8,74 Tonnen Kokain gefunden worden. Wie das spanische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, handelte es sich um die größte Menge Drogen, die jemals in Europa in einem Schiffscontainer entdeckt wurde.

Sechs Personen seien festgenommen worden, vier in Spanien und zwei im französischen Lyon, sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido. Polizisten und Zollbeamte hätten das Drogenversteck auf einem Frachter ausgehoben, der vergangenen Sonntag in der Hafenstadt Algeciras angelegt habe.

Mit 101 Millionen Tonnen an bearbeiteter Fracht im Jahr 2017 ist Algeciras der betriebsamste Frachthafen Spaniens – und gleichzeitig das größte Einfallstor für Kokain in Europa. Im Januar hatten die spanischen Behörden dort sechs Tonnen Kokain sichergestellt.

