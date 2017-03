 Düsseldorfer Hauptbahnhof evakuiert: Mehrere Menschen durch Axt-Angriff verletzt

Evakuierung am Düsseldorfer Hauptbahnhof Die Polizei brachte die Menschen schnell in Sicherheit. (Foto: Stefan Schneider)

DüsseldorfEin mit einer Axt bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend im Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Menschen verletzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Einzelheiten zum Täter und zu dessen Motiv nannte der Sprecher nicht. Aus Polizeikreisen hieß es, mehrere Verdächtige seien festgenommen worden. Es werde noch überprüft, ob sie mit dem Axt-Angriff in Verbindung stehen.

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Einsatzbussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort.

@nicoausnrw Mann mit Axt hat mehrere Menschen verletzt. Habe gerade Anruf aus S28 bekommen. Fahrgäste waren Augenzeugen, stehen unter Schock — Achim Blissenbach (@floripa1960) 9. März 2017

Ein in sozialen Netzwerken vielfach geteiltes Foto zeigte den Innenbereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofs mit Rettungskräften, die sich um eine am Boden liegende Person kümmerten.

Kurz vor 21 Uhr wurden alle Passagiere per Durchsage aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit die Bahnsteige zu verlassen. Augenzeugenberichten zufolge sollen mehrere Personen über die Gleise geflüchtet sein. Ob es sich dabei um Opfer oder mutmaßliche Täter gehandelt hat, konnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.

1/2 Der Hbf. Düsseldorf ist auf Grund der Einsatzmaßnahmen von @polizei_nrw_d und #Bpol #NRW für den Bahnverkehr komplett gesperrt. — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 9. März 2017

Dutzende Polizisten mit Automatikwaffen und Schutzwesten waren im Einsatz. Die Rettungskräfte vor Ort versorgten die Verletzten. Das Bahnhofsgebäude wurde komplett evakuiert und gesperrt – die Menschen sammelten sich vor dem Bahnhofsvorplatz. Immer wieder versuchten Schaulustige, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen und in den Bahnhof zu gelangen. Die Polizei ging auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter oder den mutmaßlichen Tätern alle Bahnhofsläden der Reihe nach durch.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel traf am späten Donnerstagabend am Hauptbahnhof ein und informierte sich vor Ort bei den Einsatzkräften über den Vorfall.

Welchen Hintergrund die Attacke haben könnte, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hatte es in Deutschland mehrfach Axtattacken von geistig verwirrten Tätern gegeben. Im vergangenen Juli hatte ein 17-jähriger Asylbewerber - mit Axt und Messer bewaffnet - in einer Regionalbahn bei Würzburg auf Fahrgäste eingeschlagen. Fünf Menschen werden damals verletzt. Polizisten erschossen den Attentäter, der sich in einem Video als Kämpfer des IS bezeichnet hatte. Er kam als Flüchtling nach Deutschland und gab sich als Afghane aus.