„Sie denken, dass ihre Bedürfnisse nicht schlimm genug sind“

„Wir füllen eine Lücke“, erklärte Geschäftsführerin Sophie Andrews der Zeitung „The Guardian“. Denn zwei Drittel der Anrufe kämen über Nacht und am Wochenende, wenn andere Seelsorgedienste geschlossen seien. „Die Leute rufen nicht die Samariter an – sie haben Angst davor, die Leitungen zu blockieren und denken, dass ihre Bedürfnisse nicht schlimm genug sind.“ Oft rufen einsame Senioren unter einem Vorwand an – sie fragen zum Beispiel nach einer nahegelegenen Stadtbücherei. „Man darf das nicht für bare Münze nehmen“, sagte Andrews. „Unsere Mitarbeiter informieren, aber fragen dann weiter, was die Anrufer denn machen, nachdem sie die Bücherei besucht haben.“

Seit 2013 hat die Initiative rund 1,5 Millionen Anrufe erhalten. Gegründet wurde sie von der bekannten Fernsehmoderatorin Esther Rantzen. Als ihr Mann starb, wurde ihr erst klar, wie einsam sie war – trotz vieler sozialer Verpflichtungen und Einladungen.

Ist Weihnachten in dieser Hinsicht ein besonderes Datum? Für Fachleute, die mit Senioren zu tun haben, ist die Antwort eindeutig. Weihnachten sei besonders stark mit dem Gedanken an die Familie und mit den Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste verbunden. Ist der Partner gestorben und leben die Kinder weit entfernt, schmerze das Alleinsein besonders. Hinzu kommt die Trauer um die Verstorbenen.

Verstärkt werde das Gefühl noch durch den Lichterglanz in allen anderen Fenstern, sagt Klaus Pawletko vom Verein Freunde alter Menschen in Berlin. Im Wissen um diese Gefühlslage richte der Verein – Zielgruppe ebenfalls einsame Senioren – am 24. Dezember Weihnachtsfeiern aus. Erfahrungsgemäß meldeten sich Betroffene oft aber nicht selbst, der Verein werde eher durch Dritte – Sozialarbeiter oder Nachbarn etwa – auf sie aufmerksam.

Insgesamt, sagt die Expertin der Berliner AWO, verschärfe sich das Problem Einsamkeit bei Älteren eher. Erwiesenermaßen ist Einsamkeit ein Faktor für die Gesundheit: Zwischen unglücklichem Alleinsein und ungesundem Lebensstil sowie Depression bis hin zum Suizid sehen Wissenschaftler Zusammenhänge. Es ist naheliegend, dass die freiwilligen Seelsorger der „Silver Line“ neuerdings von Experten unterstützt werden, die sich um psychologische Probleme kümmern.

„Wir müssen aufeinander aufpassen“, sagte Camilla, die Herzogin von Cornwall, der Zeitung „The Telegraph“ – sie ist seit ihrem 70. Geburtstag im Juli 2017 Schirmherrin der „Silver Line“. Bei einem Besuch Anfang Dezember nahm sie persönlich Anrufe entgegen. „Das ist so eine nette Sache, besonders kurz vor Weihnachten.“