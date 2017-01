Guzmán flüchtete mehrmals

Ob politisch motiviert oder nicht – mit der Auslieferung des Drogenbosses geht eine Ära zu Ende. Mindestens sechs Staatsanwaltschaften in Städten im ganzen Land, darunter in New York, San Diego, Chicago und Miami haben Strafverfahren gegen den Mexikaner angestrengt. In den USA soll Guzmán wegen Mordes, Waffenbesitz, Imports und Verbreitung von Kokain und Marihuana sowie Geldwäsche der Prozess gemacht werden. Er soll persönlich für bis zu 3000 Morde verantwortlich sein.

Guzmán ist schon zwei Mal aus der Haft geflohen. 2001 gelang ihm der erste Gefängnisausbruch. Danach war er mehr als ein Jahrzehnt auf der Flucht, ehe er 2014 gefasst wurde. Schon ein Jahr später konnte er aber durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel, der direkt zur Dusche seiner Zelle führte, abermals aus einem Hochsicherheitsgefängnis türmen.

Auf der Flucht – im Herbst 2015 – traf sich Guzmán heimlich mit den Schauspielern Sean Penn und Kate del Castillo, die den Kriminellen auf verschlungenen Wegen ausfindig machen konnten. Die Eindrücke der Begegnung verarbeitete Penn später in einem langen Artikel im Magazin „Rolling Stone“, der im Januar 2016 erschien. Kurz zuvor hatten mexikanische Elitesoldaten Guzmán im Westen des Bundesstaats Sinaloa festgesetzt.

Dessen zweite Flucht im Jahr 2015 galt als große Blamage für die Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto. Umso mehr war den Behörden nach Guzmáns Festnahme daran gelegen, ihn loszuwerden. Im Mai wurde er dann in eine andere Haftanstalt in Ciudad Juárez nahe der Grenze zu Texas verlegt. Bis zuletzt hatte er sich gegen eine Überstellung an die USA gewehrt.

„Es ist das Ende der kriminellen Karriere von Joaquín Guzmán“, schrieb Sicherheitsexperte Alejandro Hope in „El Universal“. „Von einem mexikanischen Gefängnis aus konnte er sein illegales Imperium weiter kontrollieren. In einem US-Gefängnis wird er einfach nur ein alter, trauriger Häftling sein.“

Innerhalb des Sinaloa-Kartells könnten nun Verteilungskämpfe ausbrechen. „Ich glaube nicht, dass sein Imperium vor dem Aus steht“, sagte die Journalistin und Sicherheitsexpertin Anabel Hernández kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht nur von der einen Hand in die andere über.“

Um die Nachfolge von „El Chapo“ dürften seine Söhne Alfredo und Iván Archivaldo sowie sein Bruder Aureliano streiten. Und dann ist da ja noch Ismael Zambada García alias „El Mayo“ – Guzmáns langjähriger Kompagnon. Zuletzt hatten spektakuläre Festnahmen mächtiger Kartellbosse in Mexiko eine Welle der Gewalt nach sich gezogen. Die Posten in den Verbrechersyndikaten werden oft erst nach blutigen Machtkämpfen nachbesetzt.

Nach Einschätzung von Sicherheitsexpertin Hernández findet ohnehin gerade ein Generationswechsel in Mexikos Unterwelt statt. „Für die Kartelle arbeiten jetzt Leute mit akademischer Ausbildung, sie sind unauffällig und bewegen sich im Schatten der Straflosigkeit und Korruption“, sagt sie. „Das Verbrechen hat die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden.“

Für „El Chapo“ gehört das Gangsterleben nun der Vergangenheit an. Das eine oder andere As dürfte er aber noch im Ärmel haben. Schließlich kennt er die Verbrechersyndikate und ihre illegalen Geschäfte wie kein Zweiter. „„El Chapo“ wird mit den US-Behörden verhandeln, über Strafnachlass und Schutz für seine Familie im Gegenzug für Informationen“, sagt Sicherheitsexperte Hope.

Im politischen Mexiko geht nun die Angst um. Beobachter sind sich einig, dass willfährige Politiker und korrupte Beamte Guzmán lange Zeit zu Diensten waren. Es gibt Gerüchte, dass die Regierung dem Sinaloa-Kartell bei seinen kriminellen Geschäften weitgehend freie Hand ließ, damit es als dominante Kraft für Ruhe in der mexikanischen Unterwelt sorgt. Wenn „El Chapo“ jetzt auspackt, dürfte das so manchen in der Machtelite des Landes seinen Posten kosten.