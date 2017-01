 „El Chapo“: Mexiko liefert Guzmán an die USA aus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Joaquin "El Chapo" Guzman Joaquin "El Chapo" Guzman in Handschellen (Archivfoto von Januar 2016): Unter schwerer Bewachung wurde der mexikanische Drogenboss zu einem Flugzeug mit dem Ziel USA gebracht. (Foto: AP)

Mexiko-StadtDer Drogenbaron Joaquin „El Chapo“ Guzmán ist von Mexiko an die USA ausgeliefert worden. Wie das Außenministerium in Mexiko-Stadt mitteilte, wurde der Chef des Sinaloa-Kartells am Donnerstag US-Behördenvertretern für den Transport ins Nachbarland übergeben.

Drogenkrieg: Wer ist Joaquín „El Chapo“ Guzmán? Ausbrecherkönig Er ist der wohl mächtigste Drogenhändler der Welt. Mit seiner Flucht vor knapp vier Monaten aus einem Hochsicherheitsgefängnis unterstreicht Joaquín „El Chapo“ Guzmán auch seinen Anspruch auf den Titel des Ausbrecherkönigs von Mexiko.

Herkunft „El Chapo“ kam 1957 in dem Dorf La Tuna de Badiraguato im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa zur Welt.

Jugend Der Sohn einer armen Familie verkaufte als Jugendlicher Orangen, bevor er sich in den 1980er Jahren der Drogenbande um Miguel Ángel Félix Gallardo anschloss.

Drogenboss Nach der Festnahme des Chefs gründete er das Sinaloa-Kartell. Die US-Antidrogenbehörde DEA bezeichnet das Syndikat als multinationalen Großkonzern des organisierten Verbrechens.

Festnahme und Flucht Guzmán war 1993 in Guatemala festgenommen worden, doch 2001 gelang ihm die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Mexiko.

Vermögen Mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde US-Dollar schaffte er es auf die Liste der reichsten Menschen der Welt der Zeitschrift „Forbes“.

Erneute Festnahme Im Februar 2014 nahmen Marineinfanteristen „El Chapo“ in einem Apartment in der Küstenstadt Mazatlán im Westen des Landes fest.

Erneute Flucht Gerade mal 17 Monate verbrachte der Drogenboss in Haft, dann spazierte er durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel in die Freiheit.

Ein ranghoher US-Regierungsbeamte bestätigte, dass Guzmán auf dem Weg nach New York sei. Die dortige Staatsanwaltschaft ist nur eine von mehreren in den USA, die Vorwürfe gegen ihn erhoben haben. In den USA soll Guzmán wegen Mordes, Waffenbesitz, Imports und Verbreitung von Kokain und Marihuana sowie Geldwäsche der Prozess gemacht werden.

Der berüchtigte Drogenbaron ist bereits zweimal aus der Haft getürmt. Zuletzt wurde er im Januar 2016 von Elitesoldaten gefasst, nachdem er in einer spektakulären Aktion durch einen aus seiner Zelle führenden Tunnel aus einem Hochsicherheitsgefängnis entflohen war.

Im Mai wurde er dann in eine andere Haftanstalt in Ciudad Juárez nahe der Grenze zu Texas verlegt. Bis zuletzt hatte er sich gegen eine Überstellung an die USA gewehrt.

Dabei hatte Mexikos Außenamt schon im vergangenen Frühsommer grünes Licht für dessen Auslieferung gegeben. Zuvor hatte die US-Justiz versichert, dass Guzmán in den Vereinigten Staaten nicht zum Tode verurteilt würde. Mexiko hat die Todesstrafe abgeschafft. Staatsbürger, die im Ausland mit möglicher Exekution konfrontiert sind, liefert das Land nicht aus.