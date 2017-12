El Gordo Die Ziehung der Gewinnzahlen bei der spanischen Weihnachtslotterie ist jedes Jahr ein landesweites Spektakel. (Foto: Reuters)

MadridZwei Tage vor Heiligabend schüttet die traditionelle spanische Weihnachtslotterie am Freitag Gewinne in Gesamthöhe von nahezu 2,4 Milliarden Euro aus. Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 160 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 160 Mal verkauft wird. Jedoch bilden sich in Spanien meist Tippgemeinschaften. Auch immer mehr deutsche Tipper nehmen teil, 150.000 sollen es Berichten zufolge in diesem Jahr sein.

Die 1812 ins Leben gerufene „Lotería de Navidad“ gilt als die älteste und – gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme – auch als die größte Lotterie der Welt. Die Ziehung im Madrider Opernhaus Teatro Real (ab 09.30 MEZ) wird stundenlang live im Fernsehen übertragen – wie immer vor einem Millionenpublikum.

In Deutschland hingegen wird erstmals die offizielle Deutsche Weihnachtslotterie nach spanischem Vorbild ausgespielt, veranstaltet von der gemeinnützigen Kölner Navidad-Foundation. Der wichtigste Unterschied: Hierbei handelt es sich um eine Spendenlotterie, 30 Prozent der Erlöse werden für gute Zwecke verwandt. Sie gehen an gemeinnützige Partnerorganisationen wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die Stiftung Lesen und die Lukas Podolski Stiftung. Das heißt: Jedes Los unterstützt gemeinnützige Zwecke aus den Bereichen Kinder- und Jugendförderung sowie Sport und Bildung.