WiesbadenErmittler haben im sogenannten Darknet eine Plattform zur Verbreitung von Kinderpornografie abgeschaltet. Die Plattform mit dem Namen „Elysium“ habe seit Ende 2016 bestanden und verfügte zuletzt über 87.000 Mitglieder, teilten die ermittelnde Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt am Donnerstag mit.

„Unter den von den Mitgliedern der Plattform ausgetauschten kinderpornografischen Bild- und Videodateien waren Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs von Kindern, darunter auch von Kleinstkindern und Darstellungen sexueller Gewalthandlungen an Kindern“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Plattform habe auch zur Verabredung zum sexuellen Missbrauch von Kindern gedient.

Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg sei als mutmaßlicher Betreiber ermittelt worden. Der Beschuldigte wurde bereits am 12. Juni festgenommen, so die Ermittler. Seitdem seien Festnahmen von weiteren dringend tatverdächtigen Verantwortlichen und Nutzern der Plattform erfolgt – vor allem in Deutschland und in Österreich.

Zu den Ermittlungen wollen Vertreter von Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden Stellung nehmen.