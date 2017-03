 Essen: Polizei schließt nach Terrordrohung Einkaufszentrum

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Polizei schließt nach Terrordrohung Einkaufszentrum Mit Flatterband haben die Beamten den Gebäude-Komplex abgesperrt. (Foto: dpa)

EssenDie Polizei hat nach einer Terrordrohung ein Einkaufszentrum in Essen schließen lassen. Es lägen konkrete Hinweise vor, dass das Center am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse Agentur. Die Polizei ließ das Center daraufhin schließen.

Die Beamten sind laut eigenen Angaben mit einer Hundertschaft vor Ort. Auch Beamte aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Sie sichern das Center in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen und sperren den gesamten Gebäudekomplex mit Flatterband ab.

Die Information über die Terrordrohung bekam die Polizei nach eigenen Angaben von „anderen Behörden“. Die Drohung werde sehr ernst genommen, sagte ein Polizeisprecher. „Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Samstag.

Die Polizei versuche, mitzahlreichen Experten die Hintergründe aufzuklären. Die Drohung beziehe sich nach aktuellem Entwicklungsstand nur auf den Gebäudekomplex im Zentrum der Ruhrgebiets-Großstadt. Weitere Details könnten zunächst nicht mitgeteilt werden. Das Einkaufszentrum bezeichnet sich auf seiner Homepage als „Shopping-Adresse Nr.1 in Essen“. Nach Angaben des Managements kommen an normalen Samstagen rund 60.000 Kunden in das Zentrum.

Im April 2016 hatten in Essen zwei muslimische Jugendliche einen Bombenanschlag auf ein Gebetshaus der Sikhs verübt. Bei der Explosion wurden drei Menschen verletzt. Anfang Dezember begann der Prozess gegen die damals 16 Jahre alten Täter und einen Komplizen. Laut Anklageschrift hatten sie die Sikhs als Ungläubige betrachtet.